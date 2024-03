Nem ijedtek meg az oroszok Emmanuel Macron harcos ötletétől

Pár órája Szergej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés (SzVR) is interjút adott az orosz állami médiának, mely során egyebek mellett Macron ötletéről is beszélt. Ez az egész az európai vezetők felelőtlenségét mutatja, ebben az esetben épp a francia elnökét […]. Egyre ritkábban látni ezektől az emberektől a józan ész jelét. De ezek a kijelentések extrém veszélyesek. Már most is az atomháború szélére sodornak minket” – mondta az „orosz CIA”-ként is emlegetett hivatal vezetője, arra is kitérve, hogy nehezményezi, hogy az európai és amerikai vezetők nem hajlandók semmiről tárgyalni Moszkvával.