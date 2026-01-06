Nem indul jól az év Szijjártó Péter számára

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – tette közzé kedd reggel a Központi Statisztikai Hivatal.

Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest.

Novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé 4,4 százalékkal nőtt. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,8 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,7 százalékkal emelkedett, a behozatalban 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,8 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,2, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött.