Nem is gondolná, ki akadályozta meg Rákosrendező vasúti fejlesztését!

„Szóval, amikor azt kérdezik sokan: mi történt eddig? Miért most lett fontos Rákosrendező? A válasz egyszerű: nem nekünk nem volt fontos. A Rákosrendező fejlesztéséhez nélkülözhetetlen vasúti fejlesztést Lázár János 2022-ben leállította. S a kormány azóta se csinált ezügyben semmit, még a tervezés se indult újra. Ezért mondom: legalább 6-7 évnyi munka, mire Rákosrendező mára használaton kívüli vágányai helyén várost lehet fejleszteni” – írta a frakcióvezető.

A vasúti vonal rendbetétele is feltétele a terület fejlesztésének Fotó: Klasszis Média / Mester Nándor

„A BFK ezért a vezetésemmel még 2021-ben megkezdte a Nyugati és Rákospalota-Újpest közötti szakasz felújításának előkészítését, szereztünk rá uniós forrást is. A beruházás része lett volna Rákosrendező állomás újjáépítése a Szegedi úti felüljáróhoz kapcsolódóan, és a vasúti terület jelentős szűkítése is a városfejlesztés érdekében” – fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, hogy Rákosrendező régóta használaton kívüli vasúti területeinek fejlesztéséhez ugyanis nélkülözhetetlen a vasútvonal rendbetétele.

Vitézy Dávid a közösségi oldalán – ahol megosztotta az említett dokumentum fotóját is – azt írta, hogy a Rákosrendező Budapest egyik legfontosabb bevezető vonala, mely „rémes állapotban” van.

Rákosrendező vasúti fejlesztését is Lázár János építési és közlekedési miniszter „húzta le” 2022-ben, amikor Budapest összes fontos fejlesztését leállította, ezt a saját kézírásával „összefirkált” táblázat bizonyítja – közölte a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője szombaton a Facebook-oldalán.

