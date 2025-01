Nem jó, de nem is tragikus a friss magyar BMI?

A késztermékkészletek indexe 4,2 százalékponttal emelkedett. A 2024 decemberi BMI index nőtt a novemberi (50,4) értékhez képest. December átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,6; a decemberi értékeké 52,4). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a kilencedik legkisebb e havi érték.

A Beszerzési Menedzser Index ( BMI ) szezonálisan kiigazított decemberi értéke: 50,6. Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest enyhe bővülésről számoltak be. A tavaszi időszak mérsékelt bővülését követően június óta tartós lassulást figyelhetünk meg a hazai feldolgozóiparban, amely trend a novemberi felmérés eredményeivel megfordult és decemberben is folytatódik.

Alacsonyabb a decemberi érték a sokéves átlagnál, de van egy-két pozitívum is.

