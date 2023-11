Nem jött be a kínaiaknak a 220 hektár somogyi termőföldre telepített napelempark, most megveheti az MVM

Megveheti az állami MVM Zrt. egyik leánycége az egyik legnagyobb hazai napelemparkot egy kínai beruházótól. A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) ugyanis november 22-én beérkezett az MVM Zöld Generáció Kft. bejelentése, miszerint megszerzi a Dunántúli Naperőmű Energia Szolgáltató Zrt. (DNE), a Dunántúli Megújuló Energia Szolgáltató Zrt. (DME) részvényeinek és a DEHNMIB Naperőmű Ingatlan Fejlesztési Kft. üzletrészeinek 100 százalékát.

Nos, a DNE a kaposvári Napelempark-Nyugat beruházás tulajdonosa és üzemeltetője a 2022-es beszámolója szerint. A DME pedig ugyanitt a Napelempark-Keleté. A harmadik cég, a DEHNMIB pedig a kaposvári fölterületekkel rendelkezik, amelyeket a DNE és a DME részére ad bérbe. A területen napelemparkok működnek. Mindhárom cégnek a Dunántúli Energia Holding Kft. jelenleg a tulajdonosa.

Egy hazai napelempark Szügy település közelében. Fotó: MTI/Komka Péter

Azt pedig a hvg.hu írta meg 2019-ben, hogy egy nevenincs magyar vállalkozást, a Dunántúli Energia Holding Kft.-t vásárolta fel Kína egyik hatalmas állami technológiai cége, a China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) érdekeltsége. Az üzletnek azonban volt előzménye: 2017 decemberében bejelentették, hogy egy meg nem nevezett kínai befektető Kaposvárott építi fel Közép-Európa legnagyobb naperőműparkját. Az önkormányzat a holdinggal kötött megállapodást, hogy erőművet hozhat létre a Kaposvári Egyetem kezelésében lévő, több mint 200 hektáros szántón, a kormány pedig nemzetgazdasági szempontból kiemeltté minősítette a beruházást.

A kabinet aztán 2021-ben be is jelentette, hogy átadták a CMC kínai nagyvállalat 36 milliárd forintból épült, 100 megawatt teljesítményű naperőművét. Palkovics László volt innovációs és technológiai miniszter az eseményen azt mondta: akkor az volt a legnagyobb naperőmű Közép-Európában, négyszer akkora, mint a kapuvári, amit addig Magyarország legnagyobb hasonló létesítményeként tartottak számon. A kaposvári naperőmű 5 százalékos növekedést jelentett a hazai fotovoltaikus kapacitásban, a nagyságrendje annyi, mint a somogyi megyeszékhely lakosságának teljes éves energiaigénye, emellett 120 ezer tonna szén-dioxid kibocsátást tett szükségtelenné.

Az itt termelt áram az országos energiarendszerbe került, a nyereséget pedig elvileg a kínai befektető kapta volna meg. A 220 hektáros földet, amelyre telepítették (eredetileg a volt Kaposvári Egyetem által művelt), kivették a termelésből.

Azt már Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is megírta tavaly, hogy a holding tulajdonosi szerkezetében a hongkongi CMC Capital és a Central Energy Limited mellett egy offshore vállalat is benne van: a Bradon Holdings a Brit-Virgin Szigetekre van bejegyezve, ismeretlen háttérrel, részesedése negyven százalék. A kínaiak számítása azonban nem jött be, 2022-ben a DNE és a DME is csúnya, összességében milliárdos veszteséggel zárt. Mindkét cég legutóbbi beszámolójában az szerepel, hogy

a gazdasági környezet változékony hatása, a hitelkamatok jelentős emelkedése miatt a menedzsment értékelése nyomán az idén előtérbe került a finanszírozási modell átgondolása.

Ez az átgondolás az MVM leánycégének GVH-s bejelentése szerint a napelempark eladását eredményezhette. A 10 milliárd forint körüli hitelt a Bank of China-tól vették fel, a naperőműnek helyet adó ingatlanra pedig jelzálogjog került.

Az MVM Zöld Generáció Kft. viszont nyereséges, tavaly 2,1 milliárd forintos profittal zárt, 48 milliárd forintos saját tőkével is rendelkezik és az elmúlt években egymás után vásárolja fel a kisebb-nagyobb naperőműveket, illetve épít saját magának újakat. Jelenleg 7 szélerőművet és több mint 100 naperőművet üzemeltet Magyarország területén. Legutóbb októberben, Oroszlányban adták át az országos naperőművi hálózatának új egységét.