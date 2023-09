Nem jöttek az uniós pénzek, a piacról vont be drágább forrást a kormány

Kiemelkedő, háromszoros kereslet mellett összesen 1,75 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 éves futamidejű államkötvényt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), az 5,375 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 5,522 százalék. Itt kell megjegyezni, hogy

a magyar kormány által augusztus 31-én megigényelt 3,9 milliárd eurós EU-s hitel kamata 0-0,5 százalék között van, ugyanis az Unió, mint hitelfelvevő a magyar államnál sokkal jobb minősítésű. Más kérdés, hogy ezt a hitelt csak azt követően veheti fel az ország, hogy Brüsszel áldását adja a Magyarországot megillető vissza nem térítendő támogatásra, amelynek viszont az a feltétele, hogy az Orbán-kormány eloszlassa az Európai Bizottság jogállamisági aggályait.

A mostani devizakötvény-kibocsátásból befolyt összeget a kibocsátó a 2023. évi módosított finanszírozási terv szerint általános finanszírozási célokra és előfinanszírozásra fogja fordítani.

A Pénzügyminisztérium (PM) közleménye szerint a tranzakció több szempontból is kedvező Magyarország számára:

javítja az államadósság hátralévő átlagos futamidejét,

segíti a jövőre lejáró adósságok előtörlesztését,

valamint hozzájárul ahhoz, hogy az államadósság finanszírozása több lábon álljon.

A kötvénykibocsátással a devizaadósság aránya továbbra is a teljes adósságon belül kijelölt 30 százalékos referencia-tartomány alatt marad – amely jóval kedvezőbb a 2010-es 50 százalékos szintnél.

Legutóbb idén januárban bocsátott ki devizakötvényt az ÁKK, 4,25 milliárd dollár értékben háromszoros befektetői érdeklődés mellett.

A PM közleménye szerint a magyar kormány adósságkezelői céljai változatlanok, az államadósság csökkentését folytatni kell, miközben az adósság finanszírozásában a belföldi forrásokra kell helyezni a hangsúlyt. Mint írják: "az elmúlt évek adósságkezelésének köszönhetően a családok arányát 3 százalékról 20 százalék fölé emeltük az adósságfinanszírozásban, valamint az államadósság kamatkiadásainak közel 80 százalékát hazai lakossági és intézményi befektetők felé fizeti az állam. A hazai megtakarítások hozzájárulnak az infláció letöréséhez és biztos alapot teremtenek a jövőbeli gazdasági növekedésnek".

Jönnek az eurómilliárdok - csak nem Brüsszelből. Fotó: Pixabay

A Varga Mihály vezette minisztérium szerint a mostani tranzakció sikere azt jelzi, hogy a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban. Ezt a bizalmat a hitelminősítők is igazolták: a múlt héten megerősítette a magyar államadósság besorolását és kilátását a Moody’s. A nemzetközi hitelminősítő továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, várakozása szerint a magyar gazdaság jövőre visszatér a magas ütemű növekedési pályára, miközben a kormány jelentősen csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot.