Nem kapkodnak az emberek a kormány felújítási támogatásáért

Több mint 30 milliárd forintot folyósítottak eddig az Energetikai Otthonfelújítási Programban – írja az Mfornak is küldött közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Ennek keretében minden háztartás tízmillió forintra pályázhat, amely vállalja, hogy a felújítással legalább 30 százalékos energiamegtakarítást ér el. A támogatás fele vissza nem térítendő támogatás, a fele pedig hitel.

Eddig 6300 pályázat érkezett, ami a támogatás második évébe lépve alulmúlja a több tízezer érdeklődőről szóló várakozásokat. A Hvg arról ír, hogy többször is kiterjesztették, módosították a feltételeket, de a pályázat 73 milliárd forintos keretének a fele sem fogyott még el. Sokan a hitelhez szükséges önerő miatt vonakodhatnak a felújítási támogatástól, pedig egy hasonló programmal akár 20 évre is rendbe lehet tenni egy felújítandó lakást.