Nem káprázik a szeme, tényleg ez várja a benzinkúton

Kedden is friss információkkal jelentkezett a Holtankoljak.hu oldal az üzemanyagárakkal kapocsolatban. Az oldal szerint szerdán ismét változatlan marad a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
A közelmúlt jelentős árcsökkenései után egyelőre nem érkezett újabb korrekció, így stabil árak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot.
Június 30-án, kedden az átlagárak az alábbiak:
- 95-ös benzin: 580 forint/liter
- Gázolaj: 593 forint/liter
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