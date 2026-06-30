Nem káprázik a szeme, tényleg ez várja a benzinkúton

Kedden is friss információkkal jelentkezett a Holtankoljak.hu oldal az üzemanyagárakkal kapocsolatban. Az oldal szerint szerdán ismét változatlan marad a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A közelmúlt jelentős árcsökkenései után egyelőre nem érkezett újabb korrekció, így stabil árak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot.

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Június 30-án, kedden az átlagárak az alábbiak:

95-ös benzin: 580 forint/liter

Gázolaj: 593 forint/liter

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