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Makró Olaj Üzemanyagok

Nem káprázik a szeme, tényleg ez várja a benzinkúton

mfor.hu

Szerdától érheti újabb meglepetés a töltőállomásokon.

Kedden is friss információkkal jelentkezett a Holtankoljak.hu oldal az üzemanyagárakkal kapocsolatban. Az oldal szerint szerdán ismét változatlan marad a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A közelmúlt jelentős árcsökkenései után egyelőre nem érkezett újabb korrekció, így stabil árak jellemzik a hazai üzemanyagpiacot.

Június 30-án, kedden az átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 580 forint/liter
  • Gázolaj: 593 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

 

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