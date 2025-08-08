2p
Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte.

A Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Koronánál is végrehajtók jelentek meg péntek reggel hét órakor a Budai Várban, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére – írja a 24.hu.

A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az itt dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól. Ezek a patinás cukrászdában készült utolsó sütemények, melyek szabadon elvihetők. Emellett egy, a cukrászda előtt készült Orbán-fényképet is kiragasztottak tiltakozáskép, „bravó” felirattal.

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte a helyszínhez, őket egy férfi sütivel kínálta. Nagyjából egy órával azután, hogy rendőri kíséret mellett a végrehajtók behatoltak az épületbe, feltűnt egy tüntető is egy „Magyarország diktatúra, O1G” feliratú transzparenssel, váltott néhány szót a cukrászda előtt várakozó alkalmazottakkal, majd rövidesen távozott.

Nem sokkal kilenc óra előtt az épület előtt álló dolgozókkal bepakoltatták a teraszról az asztalokat és a napernyőket, majd miután ezzel végeztek, a rendőrök lehúzták a bejárati ajtónál a redőnyt.

Szerdán a Budavári Önkormányzat a Mátyás-templom szomszédságában található Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat vette birtokba. Az 1827 óta ott üzemelő cukrászda bezárása után a tulajdonos, a 78 éves Szamos Miklós szívinfarktusban meghalt.

Gyomrossal felérő inflációs adat érkezett

4 százalék felett maradt az infláció.

Már 30 milliárd forintot kerestek Mészáros Lőrincék az autópályákon

Jelentős új építésbe még nem fogtak bele.

Lázár János betartotta, amit ígért

A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV-csoport flottája, ugyanis eredményesen zárult a buszbeszerzésre meghirdetett közbeszerzési eljárás. Az év eleji 10 miniszteri vállalás egyike volt az ezer vadonatúj autóbusz a beszerzése, amivel a MÁV-csoport VOLÁN-flottája lehet Európa egyik legnagyobb és legfiatalabb közszolgáltatói buszállománya. Ezzel a beszerzéssel 2027-ben már kizárólag légkondicionált autóbuszokkal szállíthatja utasait a MÁV-csoport országszerte és az autóbuszflotta 60 százaléka belföldi gyártású lesz – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

Figyelmeztet a NAV: sokan hibáztak

Nem minden nyári munka turisztikai idénymunka.

Csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni a Sziget fesztiválon

Kizárólagos borbeszállító lett a Dereszla, de a felcsúti milliárdos más márkáival is megismerkedhetnek a külföldi fesztiválozók.

Kellemes meglepetést hozott az augusztus a nyugdíjasoknak

Ebben az évben júliusról augusztusra történt meg az, ami az elmúlt években is tapasztalható volt nyár végén vagy ősz elején: egy markánsabb árcsökkenést mértünk a hazai hipermarketláncokban. Ennek köszönhetően a nyugdíjasok havi nagybevásárlása nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. Íme, az augusztusi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Így töltheti be kulcspozícióit rekordidő alatt

Bár a KSH legfrissebb adatai szerint a foglalkoztatottak száma már közel 4,7 millió fő, és a munkanélküliségi ráta is 4,3 százalékra mérséklődött, a vállalatok számára a kulcspozíciók gyors betöltése egyre komolyabb kihívást jelent. A szűkülő munkaerőpiacon a kulcspozíciókra alkalmas, speciális szaktudással rendelkező szakemberekért komoly verseny folyik. A lassuló gazdasági környezetben így a gyors és hatékony toborzás már nem csupán HR-kérdés, hanem közvetlen versenyelőnnyé vált.

Egy lépés hátra, kettő előre: döcögve növekszik a fogyasztás a magyar boltokban

Budapesten csökkent, az ország többi részén nőtt a kiskereskedelem forgalma júniusban. Az internetes vásárlás húzza felfelé a kiskereskedelmi adatokat, de nem mindegy, mennyit költünk magyar és külföldi webshopokban. A gazdasági növekedés beindulásához azonban nem elég a fogyasztás növekedése: a minimálbér és még inkább a garantált bérminimum érdemi emelésére van szükség.

Kiderült, hogy mennyibe fog kerülni egy tankolás

Így változnak a nagykereskedelmi árak.

Tovább szenved a magyar gazdaság húzóágazatává kikiáltott szektor

A májusi 2,6 után júniusban 4,9 százalékkal maradt el az ipar teljesítménye az előző év azonos időszakáétól a KSH friss közlése szerint.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

