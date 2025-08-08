Nem kegyelmeztek a végrehajtók a legendás cukrászdának

A Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájánál, a Koronánál is végrehajtók jelentek meg péntek reggel hét órakor a Budai Várban, amivel pont került egy másfél évtizede húzódó bérleti vita végére – írja a 24.hu.

A Dísz téren található épület előtt süteményeket és mécseseket helyeztek ki az itt dolgozók, akik reggel sírva búcsúztak egymástól. Ezek a patinás cukrászdában készült utolsó sütemények, melyek szabadon elvihetők. Emellett egy, a cukrászda előtt készült Orbán-fényképet is kiragasztottak tiltakozáskép, „bravó” felirattal.

A végrehajtókat nagyjából egy tucat rendőr kísérte a helyszínhez, őket egy férfi sütivel kínálta. Nagyjából egy órával azután, hogy rendőri kíséret mellett a végrehajtók behatoltak az épületbe, feltűnt egy tüntető is egy „Magyarország diktatúra, O1G” feliratú transzparenssel, váltott néhány szót a cukrászda előtt várakozó alkalmazottakkal, majd rövidesen távozott.

Nem sokkal kilenc óra előtt az épület előtt álló dolgozókkal bepakoltatták a teraszról az asztalokat és a napernyőket, majd miután ezzel végeztek, a rendőrök lehúzták a bejárati ajtónál a redőnyt.

Szerdán a Budavári Önkormányzat a Mátyás-templom szomszédságában található Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat vette birtokba. Az 1827 óta ott üzemelő cukrászda bezárása után a tulajdonos, a 78 éves Szamos Miklós szívinfarktusban meghalt.