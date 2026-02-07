4p
Nem kell a benzinkútra rohanni, amíg meg nem támadják Iránt

Király Béla
Számos alkalommal biztatják az újságírók az autósokat, hogy menjenek gyorsan tankolni, mielőtt emelkednek az árak. Az elmúlt néhány hónap ármozgásai után most viszonylag nyugodt az olajpiac, így az üzemanyagárak is alig mozognak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése alapján az iráni kérdés miatt akár egyik napról a másikra is komoly változások jöhetnek.

Az Egyesült Államok és Irán képviselőinek ománi tárgyalása áll az olajpiaci befektetők fókuszában. Előzetesen Donald Trump világosan megfogalmazta elvárásait az iráni vezetéssel szemben, az amerikai elnök az ottani atomprogram teljes felszámolását várja el Teherántól. Hogy a kívánalmaknak kellő súlya legyen, az amerikai vezetés továbbra is azt hangsúlyozza, hogy nem zárják ki a katonai beavatkozást sem. Egy esetleges amerikai csapás biztosan megmozgatná az olaj és az üzemanyagok piacát is. Korábban ugyanis emiatt emelkedtek az árak, majd a tárgyalások híre csökkenést váltott ki a nemzetközi piacokon.

A hazai üzemanyagárak hasonlóképpen mozogtak, hiszen a hét elején mindkét üzemanyagfajta olcsóbb lett, majd a hét második felében kisebb drágulást láthattunk. Ugyanakkor a hétvégén nem változott sem a benzin, sem a gázolaj ára.

Ahogy azt az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéseinél hétről-hétre megállapítjuk, a magyarországi üzemanyagárak ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követve mozogtak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 12 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete 13 ilyen tagország volt.

Az árak rangsorában ez az egy helynyi mozgás ezúttal a régiós összehasonlításban is visszaköszönt, a magyar átlagár ugyanis a szlovákiai alatt maradt. Ennek köszönhetően három olyan közép-európai országot – Szlovákia mellett Ausztriát és Romániát -találhatunk az összesítésben, ahol az átlagárak meghaladják a magyarországit.

A gázolaj esetében szinte ugyanaz a helyzet, mint amit a benzinnél tapasztalhattunk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója itt is egy helyet javult, így ezen a héten 11 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Az uniós összevetésben elért javulás ugyanakkor a régiós pozíciónkra nem hatott. Továbbra is nálunk az egyik legdrágább a gázolaj Európa közepén. A régió uniós országai közül csak Ausztriában és Romániában kell többet fizetni a dízelért, mint nálunk.

Iránra figyel az olajpiac

Az egy héttel korábbi viszonylag magas szinthez képest (amikor járt 70 dollár körül is) most jóval alacsonyabb szinten jegyzik a tőzsdéken az Európában irányadó Brent olajat, pénteken 67 dollár körül kereskedtek vele. A befektetőket leginkább az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalások érdekelték, ez ugyanis – ahogy cikkünk elején is jeleztük – komoly hatással lehet rövid távon az olaj árára. Amennyiben a vitákat nem sikerül a tárgyalóasztal mellett rendezni, és fegyveres konfliktus alakul ki, az szinte biztosan megrántaná felfele az olaj árfolyamát. Már csak azért is, meg az eszkaláció veszélyeztetné a legfontosabb olajszállítási útvonalat, az Omán és Irán közötti Hormuzi-szorost, ahol a világ teljes fogyasztásának körülbelül egyötöde halad át.

Ha az amerikai-iráni tárgyalások eredményesek lesznek, és enyhül a konfliktus, akkor viszont jó esély van arra, hogy a következő időszakban az olajárak tovább csökkenjenek, ez pedig lefelé húzhatná az üzemanyagárakat is. Már csak azért is, mert az iráni konfliktus árnyékában jó hírek is megjelentek, így például Kazahsztánból olyan információk érkeztek, hogy az ország növelni fogja a kitermelését. De enélkül is túlkínálat van az olajpiacon, emiatt például Szaúd-Arábia csütörtökön körülbelül ötéves mélypontra csökkentette az arab könnyűolaj hivatalos eladási árát Ázsiában.

Miután cikkünk írásakor az amerikai-iráni tárgyalások eredménye megjósolhatatlan volt, így az Mfor Üzemanyagár-figyelő szokásától eltérően kétféle előrejelzést ad. Amennyiben a megbeszélésekről pozitív hírek látnak napvilágot, akkor a jövő héten a benzin átlagára célba veheti az 550 forintos szintet és a dízel is hasonló mértékben csökkenhet. Ha azonban az Egyesült Államok megtámadja Iránt – aminek mindent egybevetve kisebb a valószínűsége –, akkor mindkét üzemanyag esetén 8-10 forintos áremelkedés is benne van a pakliban.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

