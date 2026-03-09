2p

Makró Európai Unió Olaj

Nem kell aggódni az európai olajellátás miatt – üzenték Brüsszelből

mfor.hu

Megfelelő készletek vannak minden tagállamban.

Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, az Európai Bizottság szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges vészhelyzeti készletekkel – közölte Anna-Kaisa Itkonen, a testület illetékes szóvivője újságírói kérdésre. A szóvivő arra a felvetésre reagált, miszerint Délkelet-Európában már jóval a válság előtt megkezdték az olajtartalékok felszabadítását, ami helyi ellátási zavar veszélyére utalhat.

Anna-Kaisa Itkonen hangsúlyozta:

az uniós szabályok szerint minden tagállamnak 90 napra elegendő vészhelyzeti készlettel kell rendelkeznie. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy valamennyi tagország 85-90 napra elegendő készlettel, illetve azzal egyenértékű mennyiséggel bír, beleértve Magyarországot és Szlovákiát is.

Hozzátette: e két ország jelezte ugyan bizonyos készletek felszabadítását, ez azonban nem áll összefüggésben a közel-keleti konfliktussal.

Kiemelte továbbá, hogy a tagállamoknak értesíteniük kell az Európai Bizottságot, amikor ilyen készleteket bocsátanak piacra, jelenlegi ismereteik szerint azonban egyetlen tagállam sem tett ilyen bejelentést.

A szóvivő nyilatkozata után pár órával a magyar kormány arról döntött, hogy éjféltől bevezetik a védett árat a benzinkutakon, részleteket itt olvashat:

Csütörtökön ülést rendeznek olajügyben

A szóvivő közölte: csütörtökön ülésezik az olajkoordinációs csoport, amely várhatóan átfogóbb képet ad majd a helyzetről. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kedden délután ülésező, a délkelet-európai térséggel foglalkozó energiauniós munkacsoport nem az olajellátással, hanem nyolc érintett tagállam részvételével a villamosenergia-árakkal foglalkozik.

Nincs fejlemény a Barátság vezeték ügyében

Anna-Kaisa Itkonen beszámolt arról is, hogy a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos tényfeltárás ügyében egyelőre nincs új fejlemény. Mint mondta, az Európai Bizottság továbbra is intenzív kapcsolatban áll az ukrán féllel és az érintett tagállamokkal, a munka folytatódik, és további részletekről később adnak tájékoztatást.

 

