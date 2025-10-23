Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró röviddel 9:40 perc után 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 388,83 forintnál. A dollár jegyzése 334,81 forintról 336,19 forintra nőtt, a svájci franké pedig 420,87 forintról 421,54 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése 1,1598 dollárra gyengült a szerda esti 1,1611 dollárról.