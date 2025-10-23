Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

mfor.hu

Gyengülünk a főbb devizákkal szemben.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró röviddel 9:40 perc után 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 388,83 forintnál. A dollár jegyzése 334,81 forintról 336,19 forintra nőtt, a svájci franké pedig 420,87 forintról 421,54 forintra emelkedett.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró jegyzése 1,1598 dollárra gyengült a szerda esti 1,1611 dollárról.

