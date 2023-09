Nem kímélik a közműcégek a Sándor-palotát, elárasztják a rezsiszámlák Novák Katalin hivatalát

Jelentősen megugrottak a Sándor-palota rezsiszámlái - derül ki a palota idei első féléves szerződéseiből. Főleg az MVM szed be szép pénzeket Novák Katalin államfő hivatalától, de a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó BKM Nonprofit Zrt. is küldi a tartalmas számlákat a Budai Várba. Hatalmas épületről van szó, hiszen 4500 négyzetméteres, és több tucat helyiségből áll. Így nem csoda, hogy a rezsije sem kicsi a klasszicista stílusú palotának.

A távhőre éves alapon 120 millió forintos keretszerződést kötöttek a BKM-mel, de ebből az április közepétől június közepéig tartó időszakban csak 2,7 millió forintot költöttek el, így bőven lesz miből fedezni majd a téli hónapok számláit. Az MVM-mel kétéves keretszerződése is van a Sándor-palotának:

gázszolgáltatásra 35 millió forint,

villamosenergia 45 millió forint

megy el.

Szintén az április-június időszakban gázra 4,3 millió forintot fizettek ki, míg az áram 9,3 millió forintba került. Tavaly még 31 millió forintot szántak egész évben a villanyszámlára. A Magyar Telekom postázza a telefon- és internetszámlákat a köztársasági elnöknek 11,6 millió forintos limiten belül 2023-ban. A Mol szintén nem ingyen dolgozik: 40 millió forintos keretből lehet tankolni, ebből a második negyedévben már kifizettek az olajtársaságnak 4,1 milliót.

Novák Katalint elárasztják a sárga csekkek. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Persze valahol parkolni is kell, a Budai Vár pedig ebből a szempontból nem túl ideális, ezért a Várkapitányság Zrt.-től kibéreltek 77 darab parkolóhelyet 42,7 millió forintért 2023-ra a Várgarázs 2-ben, aminek megépítése eleve milliárdokba került a Palota úton. Időarányosan pedig már be is fizették a 10,6 millió forintos parkolódíjat.

Novák Katalin nagyon odafigyel a megítélésére. A sajtófigyelést a kormányközeli Nézőpont csoporthoz tartozó Observer Kft. végzi el számára idén 12 millió forintért. Tavaly 10 millió forintért vásárolt a Sándor-palota közvélemény-kutatást a Fidesz-közeli Kutató Piac- és Véleménykutató Kft.-től, idén viszont tíz alkalmas kutatást rendeltek meg az ellenzékiséggel nem vádolható Nézőpont Intézettől 14,8 millió forintért. Idén májusban már meg is lett az eredmény: az emberek többsége szerint Novák Katalin egy év alatt Magyarország első számú nagykövetévé lépett elő.

Az idei és a 2024-es költségvetési megszorítások a Sándor-palotát is érintik, de 2022-ben még lazább volt a büdzsé. Lapunk írta meg, hogy decemberben a Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 66,4 millió forintért beszereztek egy Steinway&Sons versenyzongorát az állami protokollfeladatok ellátására. Az új elnöki ciklushoz új irodai bútorok is kellettek a szerződések szerint. Konkrétan a Nowy Styl Hungary Zrt.-vel kötöttek egy 67,7 millió forintos megállapodást. Ez szintén Novák Katalin ízlését dicsérheti, hiszen 2022-ben az Év irodája szakmai díjat a Nowy Styl kapta. Európa egyik legnagyobb iroda- és közösségibútor-gyártójáról van szó. Az autóflottát is frissítették a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel kötött összesen közel 280 millió forintos beszerzésekkel.