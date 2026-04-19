„Nem könnyű a megállapodás” – a NIS-bizniszről egyeztetett Hernádi Zsolt Belgrádban

Szerbiának „vörös vonalai” vannak az ügyben.

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) értékesítéséről és jövőjéről tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatójával Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter Belgrádban – közölte a tárcavezető az Instagram-oldalán.

A miniszter bejegyzése szerint a felek a NIS jövőbeni működéséről és tulajdonosi helyzetéről egyeztettek szombaton. Hozzátette:

a megállapodás nem könnyű, és vannak olyan „vörös vonalak”, amelyeket Szerbia nem léphet át.

Kiemelte: a szerb fél célja a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének fenntartása. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a Mol vegye át vagy váltsa ki azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek fontosak Szerbia számára.

A tárgyaláson szó esett a vállalat jövőbeni irányításának kérdéséről is. A megbeszélések a következő napokban Belgrádban folytatódnak, miközben a Mol a Gazpromnyefttel és a Gazprommal is tárgyal.

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatala június 16-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét.

A pancsovai finomítót a NIS – amely az orosz energiaszektort érintő amerikai szankciók hatálya alatt áll – üzemelteti, és Szerbia legnagyobb üzemanyag-ellátója. Az amerikai hatóságok korábban határidőt szabtak a cég számára az orosz tulajdonrészek értékesítésére.

A Gazprom és a Gazpromnyefty együttesen több mint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban. A Mol januárban kötelező érvényű megállapodást írt alá az orosz részesedés megvásárlásáról. Az ügyletben az Egyesült Arab Emírségek állami olajvállalata, az ADNOC kisebbségi befektetőként jelenhet meg.

A szerb állam mintegy 30 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb részvényesek és a munkavállalók kezében van.

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Egyből felköthetik a gatyájukat Magyar Péterék

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Mindössze 2,6 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozók fizetése az elmúlt évben, az új kormányzatnak még idén végre kellene hajtania a bérelemési ígéreteit. A feldolgozóiparban sok cég tartalékolhat munkaerőt, de Virovácz Péter egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy jelentős leépítések jöhetnek a versenyszférában. Megjöttek a fegyverpénztől mentes friss kereseti adatok, az Mfor összegyűjtötte az elemzők legfontosabb megállapításait.

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de kell-e izgulnunk?

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar stratégiai olajkészlet. Az igazán drasztikus visszaesést a finomított termékeknél láthatjuk. Óriási szükség lenne az oroszok által szétlőtt Barátság vezeték újraindítására, ami az ukránok szerint néhány héten belül megvalósulhat.

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

A védett ár pedig továbbra is marad.

