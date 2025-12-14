2p
Makró A hét ábrája Infláció

Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Inflációs adatokat tettek közzé, az európai összehasonlítás azonban így is árulkodó. 

Inflációs adatokat közölt a héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), e szerint viszonylag jelentősebben csökkent az infláció Magyarországon, tizenegy hónapja nem látott alacsony szintre. Mint írtuk, novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, októberhez viszonyítva átlagosan pedig 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak.

Az Eurostatnak, az EU közös statisztikai hivatalának az oldalán a jelenleg már elérhető, harmonizált fogyasztóiár-index segítségével hasonlítottuk össze a tagállamok teljesítményét ezen a téren idén novemberben. A 27 tagállam közül 21 esetében érhetők el a számok, a végleges adatközlés szerdán történik majd meg. 

Ahogy az a hét ábrájának választott grafikonunkon is látszik, az európai listán a magyar adat így is aránylag magasnak számított, a hazai árszintnél öt olyan országot találtunk, ahol nagyobb mértékben nőtt az árindex egy év alatt.

A magyar eredmény azonban összességében így is örömteli. Mint korábbi cikkünkben is írtuk, hazai makrogazdasági elemzők szerint a jegybankelnök személyének és az elődjénél kiszámíthatóbb és szigorúbb monetáris politikának is köszönhetően relatíve erős forint nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az éves infláció négyhavi stagnálást követően viszonylag nagyobbat csökkent.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bokros Lajos: Az infláció elsődleges oka a kormány helytelen gazdaságpolitikája

A közgazdász, volt pénzügyminszter a Klasszis Klub december 10-ei élő műsorának a vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 89. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Még legalább 15 év kormányzásra készül Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint a 13 és 14. havi nyugdíj valójában nyugdíjemelés, Bokros Lajos pedig nem fér bele a világképébe.

Rossz hír: Magyarországon is megjelent az újfajta influenzavírus

Rossz hír: Magyarországon is megjelent az újfajta influenzavírus

Az új vírustörzs világszerte az influenzás esetek mintegy egyharmadáért, az EU-ban pedig körülbelül feléért felelős.

Csodával határos helyzet állt elő a Paksi Atomerőmű bővítésénél

Most épp semmilyen szankció nincs a paksi építkezés kapcsán, így gyorsabban halad a betonozás előkészítése.

Befagyasztott orosz vagyon: Brüsszel nem akarja egyedül elvinni a balhét

A befagyasztott orosz vagyon nagy része Belgiumban van – ha viszont megosztják velük az ezzel kapcsolatos kockázatokat, Brüsszel hajlandó elfogadni az uniós terveket.

Jól jártak a magyar autósok az olajár esésével

Jól jártak a magyar autósok az olajár esésével

Az olaj ára két hónapos mélypontra került, az üzemanyagoké pedig követte az alaptermék mozgását. A finomítói marzsok annak ellenére csökkennek, így az üzemanyagok ára is, hogy továbbra is komoly geopolitikai kockázatok láthatóak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint az év végéig inkább további áresés, mint érdemi emelkedés várható a magyar benzinkutakon.

Megvan a döntés: tényleg borsot törtek Orbán Viktorék orra alá Brüsszelben

Megvan a döntés: tényleg borsot törtek Orbán Viktorék orra alá Brüsszelben

Kikerülték a magyar vétó lehetőségét.

Az ÉVOSZ az ingyenes tetőszigetelés program folytatását várja

Az ÉVOSZ az ingyenes tetőszigetelés program folytatását várja

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) által biztosított padlásfödés szigetelés lendületbe hozta a lakossági épületállomány energetikai korszerűsítési folyamatát.

Bod Péter Ákos: Korai lenne elhunytnak nyilvánítani az inflációt

Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a közgazdász, egyetemi tanár, volt jegybankelnök amondó, állami intervenciók nélkül aligha teljesül a következő egy-másfél évben a jegybank 3 százalékos inflációs célja.

Itt már legalább helyreálltak a háború előtti állapotok

Itt már legalább helyreálltak a háború előtti állapotok

Az építőipar szeptembert követő októberi éves szintű növekedésével az ágazat elérte a 2021-es szintet, ami az ipar egészének még nem sikerült. Ráadásul az állami programok (a lakosságnál mindenekelőtt az Otthon Start, a vállalati szektorban pedig a központi beruházások) biztató kilátásokkal kecsegtetnek.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168