Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Inflációs adatokat közölt a héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), e szerint viszonylag jelentősebben csökkent az infláció Magyarországon, tizenegy hónapja nem látott alacsony szintre. Mint írtuk, novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, októberhez viszonyítva átlagosan pedig 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak.

Az Eurostatnak, az EU közös statisztikai hivatalának az oldalán a jelenleg már elérhető, harmonizált fogyasztóiár-index segítségével hasonlítottuk össze a tagállamok teljesítményét ezen a téren idén novemberben. A 27 tagállam közül 21 esetében érhetők el a számok, a végleges adatközlés szerdán történik majd meg.

Ahogy az a hét ábrájának választott grafikonunkon is látszik, az európai listán a magyar adat így is aránylag magasnak számított, a hazai árszintnél öt olyan országot találtunk, ahol nagyobb mértékben nőtt az árindex egy év alatt.

A magyar eredmény azonban összességében így is örömteli. Mint korábbi cikkünkben is írtuk, hazai makrogazdasági elemzők szerint a jegybankelnök személyének és az elődjénél kiszámíthatóbb és szigorúbb monetáris politikának is köszönhetően relatíve erős forint nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az éves infláció négyhavi stagnálást követően viszonylag nagyobbat csökkent.