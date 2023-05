Nem lehet megnyugodni: újabb akkugyár közelít

A napokban járta be a nemzetközi szaksajtót és a távol-keleti médiát is, hogy a cég készül készül a Sunwoda az európai piacra való belépésre, egyebek mellett Magyarországon akkumulátorgyár építését tervezi. Azt nem részletezik a cikkekben, hogy hazánkban pontosan hol lenne a helyszín - írja a Világgazdaság.

Közelít a Sunwoda Electric. Fotó: Depositphotos

A közlemény eredetileg arról számolt be, hogy a kínai a Sunwoda Electronics Ltd. együttműködési megállapodást írt alá az SK ie technology nevű céggel, amely egyébként a nálunk már gyártókapacitással rendelkező dél-koreai SK csoport leánya. Ez globális vetületében is fontos hír, hiszen egyfelől az akkutechnológiában vezető államok, Dél-Korea és Kína kooperációja történik, másfelől a világ egyik legnagyobb beépített akkukapacitásával rendelkező cégek stratégiai partnersége született meg.

Magyar szempontból azonban sokkal fontosabb a közlemény második felében szereplő megjegyzés, miszerint a a Sunwoda magyarországi terjeszkedésre készül.

A cikkben megjegyzik, az európai szándék borítékolható volt, miután még 2022-ben a kínai akkugyártó tőzsdére lépett Svájcban. Az viszont, hogy első körben a magyar piacon vetné meg a lábát, mindenképpen meglepetés, teszik hozzá.

A Sunwoda kínai vállalat a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója. Még 1997-ben alapították, 2011-től van jelen a kínai tőzsdén, majd tavaly a svájci tőzsdére is bejegyezték. Éppen 15 éve, 2008-ban indította el hivatalosan az elektromos járművek akkumulátor-üzletágát. Mostanra a világ tíz legnagyobb, elektromos járművekhez akkumulátort gyártó cég egyike, a kilencedik pozíciót elfoglalva.