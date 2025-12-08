3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Nem lehet tovább hallgatni a gazdasági kérdésekről a választási kampányban

mfor.hu

A Trend FM reggeli műsorában az élelmiszerárakról és a választási kampány fő témáiról is beszélgetett munkatársunk.

A Privátbankár Árkosár-felmérése közel 19 éve 30 élelmiszer árának alakulását vizsgálja hónapról hónapra a hazai hipermarketekben.

Azzal, hogy december 1-jével újabb termékek kerültek be az árrésstop hatálya alá (például a sertésmájas), az Árkosár által vizsgált termékeknek majdnem a fele kikerült a piaci árképzés logikája alól. Ki hitte volna ezt bő 30 éve, a rendszerváltás idején? – tette fel a kérdést a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában munkatársunk.

Gáspár András a felmérés eredményeit ismertetve elmondta:a változások és a bázishatás eredményeként 18 hónap után először éves árcsökkenést mértek decemberben – ez azt jelenti, hogy a 30 élelmiszerből álló családi nagybevásárlást olcsóbban lehet letudni most, mint tavaly év végén. 

A szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor pedig a nyugdíjas fogyasztói kosárra vetíti rá a hipermarketek adatait. Ebből kiderült: a nyugdíjas háztartások esetében a családi nagybevásárlásnál is valamivel nagyobb visszaesés mérhető az élelmiszerárakban. Azt, hogy a piactorzító intézkedések az érintett termékeken kívüli körben milyen változásokat okoznak, nem tudni; mindenesetre a KSH keddi inflációs adatközlésében akár négy százalék alatti fogyasztóiár-emelkedés is szerepelhet Gáspár András szerint.

A műsor második felében a már javában dübörgő választási kampány üzeneteiről volt szó, amelyben a korábbiaknál sokkal hangsúlyosabban szerepelnek a gazdasági témák – nem csak mikro-, hanem makroszinten is.

Míg korábban az „elmúlt nyolc évvel” való leszámolás, a  rezsicsökkentés, a Soros-terv és a migránsok vagy épp a háború és béke kérdései voltak a kormányoldali kampányüzenetek, ellenzéki oldalról pedig leginkább a korrupcióval és jogállamisággal kapcsolatos kérdések kerültek előtérbe, a mostani kampányban a gazdasági kérdések törnek előre.

Gáspár András szerint ebben közrejátszik, hogy a korábbi választások idején a gazdaságtörténelem egyik leghosszabb konjunktúra-időszaka a magyar lakosság életébe is begyűrűzött, a közszolgáltatások úgy-ahogy működtek, az életszínvonal emelkedni tudott. A mostani ciklusban azonban nem jutott elegendő forrás a közszolgáltatásokra, miközben a lakosság régen látott áremelkedéssel szembesült az üzletekben és a szolgáltatóknál, ami rányomta a bélyegét a megélhetési körülményekre is.

A mostani kampány emellett bizalmi kérdéseket is felvet: elhiszik-e a választók, hogy négy egybefüggő kormányzati ciklus után valóban kell még további egy-két ciklus, hogy fontos területeken érezhető javulás következzen be?

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

