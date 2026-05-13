Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

A leköszönő Orbán-kormány még tavaly szeptemberben idén május 13-áig hosszabbította meg az ukrajnai háborúra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez azt is jelentette, hogy további lépések nélkül minden olyan, a háborús, vagy korábban a koronavírus-járványra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozott, a parlament megkerülésével kiadott rendelet is érvényét vesztette volna, jogi káoszt okozva az országban.
Magyar Péter még beiktatása előtt azt kérte a távozó kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, de erre végül nem került sor.
A helyzet feloldását végül az újonnan összeült Országgyűlés úgy oldotta meg, hogy rögtön az első ülésnapon a legfontosabbnak ítélt rendeleteket törvényi szintre emelte. Ezek a következőkre vonatkoznak:
- Fogyasztói hitelek: referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27-i szintnél, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőketartozáshoz hozzáadni, a módosított szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni.
- Lakásbiztosítás: a teljes hiteldíj mutatóba be kell számítani a vagyonbiztosítás díját, a biztosításközvetítő díja maximum az éves díj 20 százaléka lehet, évente egyszer költségmentesen felmondható a biztosítás.
- Önkormányzati számlák: a bank nem számíthat fel díjat a kincstári átutalásokra, új díjakat nem vezethet be, a szerződést csak az önkormányzat mondhatja fel.
- Fagykár, aszálykár, sertéstenyésztők: fizetési moratórium 2026. november 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.
- Ragadós száj- és körömfájás: érintett gazdálkodók fizetési moratóriuma 2027. június 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.
- Bérgarancia Alap: a ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt állatleölésben érintett munkavállalók bértartozását a Bérgarancia Alapból lehet rendezni, a támogatás maximuma a nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset harmincszorosa.
- Mezőgazdasági termékek behozatala: meghatározott termékek (pl. hús, gabona, tej, sajt, cukor) behozatalát előzetesen be kell jelenteni a NÉBIH-nek, 25 kilogramm/25 liter alatt nem kell bejelenteni, be nem jelentett behozatalnál akár 40 százalékos bírság.
- Üzemanyagellátás: napi adatszolgáltatási kötelezettség a kőolaj- és üzemanyag-ellátásról, adatszolgáltatás elmulasztása esetén 20 milliótól 2 milliárd forintig terjedő bírság.
- Hatósági üzemanyagár: ESZ-95 benzin 595 Ft/liter, dízel 615 Ft/liter, csak magyar rendszámú járművek tankolhatnak hatósági áron, kivételek szabályozva, automata kutaknál nincs hatósági ár.
- Üzemanyag-kereskedők: kötelező szerződéskötés a hatósági áras kutakkal, beszállítók nem tagadhatják meg a szerződést.
- Üzemanyag-állomások: ha nem tudnak 7 napon belül 48 órán át szolgáltatni, üzemszünetet kell hirdetni, ilyenkor más szolgáltató kijelölhető az üzemeltetésre.
- Üzemanyag export: nyers kőolaj, ESZ-95 benzin, dízel csak miniszteri engedéllyel exportálható.
- Élelmiszerárak: meghatározott élelmiszer-kategóriákban (pl. hús, tej, sajt, liszt, cukor, zöldség, gyümölcs) a kiskereskedelmi árrés nem haladhatja meg a 2025. januári átlagot és legfeljebb 10 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.
- Drogériaárak: meghatározott drogériai termékeknél (pl. mosószer, tusfürdő, pelenka) a kiskereskedelmi árrés maximum 15 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.
- Élelmiszer- és drogériaár-szabályok megsértése esetén akár 5 millió forint bírság termékkategóriánként, ismételt jogsértésnél a bírság duplázható, tevékenység felfüggeszthető.
- Rezsikedvezmények: 2026. januárban földgáz, villamos energia és távhő fogyasztásra extra mennyiségi kedvezmény, a kedvezmény adómentes.
- Javítóintézeti rendszer: a javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterhez kerül, az intézmények vezetője a javítóintézeti parancsnok lesz, új szabályok a tanács működésére, fiatalkorúak jogaira, kapcsolattartásra, fegyelmi eljárásra.
- Bírósági végrehajtás: sportszervezeteknek és otthontámogatásban részesülőknek nyújtott állami támogatás mentes a végrehajtás alól, kivéve jogosulatlan felvétel esetén.
- Személyi jövedelemadó: éttermi/cukrászdai reprezentációs juttatás adómentes az éves bevétel 1 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig.
- ATM-ek: meglévő ATM-eket csak indokolt esetben lehet áthelyezni, cserélni, a településen belül kell maradni.
- Földgázellátás: új kötelező készletezési szabályok, a kereskedőknek a szerződött mennyiség 2 százalékát kell készletben tartani.
- Villamosenergia: hálózati csatlakozásnál a határidő 2026. július 31-ig hosszabbítható, elmulasztás esetén a jog és a biztosíték elveszik.
- Gyermekvédelem: javítóintézeti házirend, rendőri jelenlét, bűnmegelőzési tájékoztatás, ellátottak jogainak védelme erősödik.
- Szervezett bűnözés elleni fellépés: üzlet bezárható, ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult, kivéve, ha az üzletvezető jelentette be.
- Reklámadó: egyes szabályok hatályukat vesztik, 2019. július 1-től keletkező adókötelezettségre nem kell alkalmazni bizonyos paragrafusokat.
- Közszolgálati tisztviselők: egyes értékelési és juttatási szabályok hatályukat vesztik.
- Költségvetés: önkormányzati szolidaritási hozzájárulás számítási módja és határideje módosul, 50 millió forint alatt nem kell fizetni.
- Egyházi támogatás: fejlesztési támogatásból származó szabad pénzeszköz állampapírba fektethető, a hozam csak a támogatott tevékenységre fordítható.
- Építési beruházások: energetikai, közlekedési, szénhidrogén-beruházások kiemelt beruházássá nyilváníthatók uniós vagy központi támogatás nélkül is.
A törvények május 14-én lépnek hatályba, és így a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben maradnak, legalábbis további módosításukig.