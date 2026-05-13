5p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró árrésstop kamatstop Közművek, rezsi parlament Tisza Párt Magyar Péter

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

mfor.hu

Teljes káosz lett volna e lépés nélkül.

A leköszönő Orbán-kormány még tavaly szeptemberben idén május 13-áig hosszabbította meg az ukrajnai háborúra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez azt is jelentette, hogy további lépések nélkül minden olyan, a háborús, vagy korábban a koronavírus-járványra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozott, a parlament megkerülésével kiadott rendelet is érvényét vesztette volna, jogi káoszt okozva az országban.

Magyar Péter még beiktatása előtt azt kérte a távozó kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, de erre végül nem került sor.

A helyzet feloldását végül az újonnan összeült Országgyűlés úgy oldotta meg, hogy rögtön az első ülésnapon a legfontosabbnak ítélt rendeleteket törvényi szintre emelte. Ezek a következőkre vonatkoznak:

  • Fogyasztói hitelek: referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27-i szintnél, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőketartozáshoz hozzáadni, a módosított szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni.
  • Lakásbiztosítás: a teljes hiteldíj mutatóba be kell számítani a vagyonbiztosítás díját, a biztosításközvetítő díja maximum az éves díj 20 százaléka lehet, évente egyszer költségmentesen felmondható a biztosítás.
  • Önkormányzati számlák: a bank nem számíthat fel díjat a kincstári átutalásokra, új díjakat nem vezethet be, a szerződést csak az önkormányzat mondhatja fel.
  • Fagykár, aszálykár, sertéstenyésztők: fizetési moratórium 2026. november 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.
  • Ragadós száj- és körömfájás: érintett gazdálkodók fizetési moratóriuma 2027. június 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.
  • Bérgarancia Alap: a ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt állatleölésben érintett munkavállalók bértartozását a Bérgarancia Alapból lehet rendezni, a támogatás maximuma a nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset harmincszorosa.
  • Mezőgazdasági termékek behozatala: meghatározott termékek (pl. hús, gabona, tej, sajt, cukor) behozatalát előzetesen be kell jelenteni a NÉBIH-nek, 25 kilogramm/25 liter alatt nem kell bejelenteni, be nem jelentett behozatalnál akár 40 százalékos bírság.
  • Üzemanyagellátás: napi adatszolgáltatási kötelezettség a kőolaj- és üzemanyag-ellátásról, adatszolgáltatás elmulasztása esetén 20 milliótól 2 milliárd forintig terjedő bírság.
  • Hatósági üzemanyagár: ESZ-95 benzin 595 Ft/liter, dízel 615 Ft/liter, csak magyar rendszámú járművek tankolhatnak hatósági áron, kivételek szabályozva, automata kutaknál nincs hatósági ár.
  • Üzemanyag-kereskedők: kötelező szerződéskötés a hatósági áras kutakkal, beszállítók nem tagadhatják meg a szerződést.
  • Üzemanyag-állomások: ha nem tudnak 7 napon belül 48 órán át szolgáltatni, üzemszünetet kell hirdetni, ilyenkor más szolgáltató kijelölhető az üzemeltetésre.
  • Üzemanyag export: nyers kőolaj, ESZ-95 benzin, dízel csak miniszteri engedéllyel exportálható.
  • Élelmiszerárak: meghatározott élelmiszer-kategóriákban (pl. hús, tej, sajt, liszt, cukor, zöldség, gyümölcs) a kiskereskedelmi árrés nem haladhatja meg a 2025. januári átlagot és legfeljebb 10 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.
  • Drogériaárak: meghatározott drogériai termékeknél (pl. mosószer, tusfürdő, pelenka) a kiskereskedelmi árrés maximum 15 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.
  • Élelmiszer- és drogériaár-szabályok megsértése esetén akár 5 millió forint bírság termékkategóriánként, ismételt jogsértésnél a bírság duplázható, tevékenység felfüggeszthető.
  • Rezsikedvezmények: 2026. januárban földgáz, villamos energia és távhő fogyasztásra extra mennyiségi kedvezmény, a kedvezmény adómentes.
  • Javítóintézeti rendszer: a javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterhez kerül, az intézmények vezetője a javítóintézeti parancsnok lesz, új szabályok a tanács működésére, fiatalkorúak jogaira, kapcsolattartásra, fegyelmi eljárásra.
  • Bírósági végrehajtás: sportszervezeteknek és otthontámogatásban részesülőknek nyújtott állami támogatás mentes a végrehajtás alól, kivéve jogosulatlan felvétel esetén.
  • Személyi jövedelemadó: éttermi/cukrászdai reprezentációs juttatás adómentes az éves bevétel 1 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig.
  • ATM-ek: meglévő ATM-eket csak indokolt esetben lehet áthelyezni, cserélni, a településen belül kell maradni.
  • Földgázellátás: új kötelező készletezési szabályok, a kereskedőknek a szerződött mennyiség 2 százalékát kell készletben tartani.
  • Villamosenergia: hálózati csatlakozásnál a határidő 2026. július 31-ig hosszabbítható, elmulasztás esetén a jog és a biztosíték elveszik.
  • Gyermekvédelem: javítóintézeti házirend, rendőri jelenlét, bűnmegelőzési tájékoztatás, ellátottak jogainak védelme erősödik.
  • Szervezett bűnözés elleni fellépés: üzlet bezárható, ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult, kivéve, ha az üzletvezető jelentette be.
  • Reklámadó: egyes szabályok hatályukat vesztik, 2019. július 1-től keletkező adókötelezettségre nem kell alkalmazni bizonyos paragrafusokat.
  • Közszolgálati tisztviselők: egyes értékelési és juttatási szabályok hatályukat vesztik.
  • Költségvetés: önkormányzati szolidaritási hozzájárulás számítási módja és határideje módosul, 50 millió forint alatt nem kell fizetni.
  • Egyházi támogatás: fejlesztési támogatásból származó szabad pénzeszköz állampapírba fektethető, a hozam csak a támogatott tevékenységre fordítható.
  • Építési beruházások: energetikai, közlekedési, szénhidrogén-beruházások kiemelt beruházássá nyilváníthatók uniós vagy központi támogatás nélkül is.

A törvények május 14-én lépnek hatályba, és így a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben maradnak, legalábbis további módosításukig.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A KSH is felköszöntötte az új kormányt

A KSH is felköszöntötte az új kormányt

A statisztikai hivatal megerősítette az egy héttel korábbi közlését, miszerint az évek óta szenvedő ipari termelés márciusban, éves szinten viszonylag masszívabb emelkedést mutatott. Íme a részletek.

Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

Saját termelésből ellátják partnereiket. De milyen áron?

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és választási ígéretek között

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és a választási ígéretek között

Magyarország új pénzügyminisztere komoly kihívásokkal néz szembe, miután a távozó kormány jelentős költségvetési hiányt hagyott maga után. A választási kampány során tett ígéretek többsége ráadásul további pénzügyi forrásokat igényel, így a feladat kettős: kezelni a hiányt, miközben teljesíteni kell a társadalom elvárásait is. Kármán András már jelezte, hogy az idei évben pótköltségvetésre lesz szükség. A miniszter előzetes bizottsági meghallgatása igen biztató volt, kérdés, hogyan megy majd az elvek átültetése a gyakorlatba.

Adócsökkentést ígér a Tisza-kormány, de mennyivel nőhet a fizetés?

A frissen kinevezett pénzügyminiszter, Kármán András keddi miniszteri meghallgatásán bejelentést tett a személyi jövedelemadó csökkentéséről, de ezt csak 2027-től léptetnék érvénybe.

Ismét levelet írt a Mol a kis benzinkutaknak: megtudtuk, mikor fogy el a tartalék dízel

Két nap múlva elfogy a dízeltartalék: megszereztük a Mol levelét

Hatósági áron szolgálja ki a Mol a dízelt vásárló kiskereskedőket csütörtöktől, akiknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot. Az árrés nélküli értékesítés szinte garantálja a veszteséges működést a kisebb benzinkutakon, kérdés, mennyien vállalják be és meddig.

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

Sehol sincs a magyar termelékenység Európához mérten

A magyar gazdaság termelékenysége akkor zárkózhat föl az európai szintre, ha tartósan magas növekedési ütemet ér el, a széles körű felzárkózás az elmúlt másfél évtizedben annak ellenére sem sikerült, hogy a gazdasági teljesítmény több ágazatban is javult – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-hez eljutatott elemzésében.

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Ide süssön: örömteli nagy ármozgás az üzemanyagoktól

Kedttől él a változás. Nem egy elaprózott mérséklődésről van szó.

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Meghallgatták Kapitány Istvánt – ismerje meg a Tisza gazdaságpolitikusának terveit

Az április 12-ei választásokon elsöprő fölénnyel győzött Tisza Párt által gazdasági és energetikai miniszternek jelölt Kapitány Istvánt a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt tartott parlamenti meghallgatásán az orosz energiáról és a védett árakról is kérdezték.

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

Budapesten jobban bezuhant a turizmus, mint a régiós fővárosokban

A Szállodaszövetség jelentése szerint a régiós versenyben a középmezőnyből az utolsó helyre esett vissza a magyar főváros több mutatóban is.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG