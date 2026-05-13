Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

A leköszönő Orbán-kormány még tavaly szeptemberben idén május 13-áig hosszabbította meg az ukrajnai háborúra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetet. Ez azt is jelentette, hogy további lépések nélkül minden olyan, a háborús, vagy korábban a koronavírus-járványra hivatkozva kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva hozott, a parlament megkerülésével kiadott rendelet is érvényét vesztette volna, jogi káoszt okozva az országban.

Magyar Péter még beiktatása előtt azt kérte a távozó kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, de erre végül nem került sor.

A helyzet feloldását végül az újonnan összeült Országgyűlés úgy oldotta meg, hogy rögtön az első ülésnapon a legfontosabbnak ítélt rendeleteket törvényi szintre emelte. Ezek a következőkre vonatkoznak:

Fogyasztói hitelek: referencia-kamatláb nem lehet magasabb a 2021. október 27-i szintnél, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőketartozáshoz hozzáadni, a módosított szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni.

Lakásbiztosítás: a teljes hiteldíj mutatóba be kell számítani a vagyonbiztosítás díját, a biztosításközvetítő díja maximum az éves díj 20 százaléka lehet, évente egyszer költségmentesen felmondható a biztosítás.

Önkormányzati számlák: a bank nem számíthat fel díjat a kincstári átutalásokra, új díjakat nem vezethet be, a szerződést csak az önkormányzat mondhatja fel.

Fagykár, aszálykár, sertéstenyésztők: fizetési moratórium 2026. november 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.

Ragadós száj- és körömfájás: érintett gazdálkodók fizetési moratóriuma 2027. június 30-ig, a moratórium alatt felhalmozott kamatot nem lehet a tőkéhez adni, a futamidő meghosszabbodik, a hitelező nem mondhatja fel a szerződést nemfizetés miatt.

Bérgarancia Alap: a ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt állatleölésben érintett munkavállalók bértartozását a Bérgarancia Alapból lehet rendezni, a támogatás maximuma a nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset harmincszorosa.

Mezőgazdasági termékek behozatala: meghatározott termékek (pl. hús, gabona, tej, sajt, cukor) behozatalát előzetesen be kell jelenteni a NÉBIH-nek, 25 kilogramm/25 liter alatt nem kell bejelenteni, be nem jelentett behozatalnál akár 40 százalékos bírság.

Üzemanyagellátás: napi adatszolgáltatási kötelezettség a kőolaj- és üzemanyag-ellátásról, adatszolgáltatás elmulasztása esetén 20 milliótól 2 milliárd forintig terjedő bírság.

Hatósági üzemanyagár: ESZ-95 benzin 595 Ft/liter, dízel 615 Ft/liter, csak magyar rendszámú járművek tankolhatnak hatósági áron, kivételek szabályozva, automata kutaknál nincs hatósági ár.

Üzemanyag-kereskedők: kötelező szerződéskötés a hatósági áras kutakkal, beszállítók nem tagadhatják meg a szerződést.

Üzemanyag-állomások: ha nem tudnak 7 napon belül 48 órán át szolgáltatni, üzemszünetet kell hirdetni, ilyenkor más szolgáltató kijelölhető az üzemeltetésre.

Üzemanyag export: nyers kőolaj, ESZ-95 benzin, dízel csak miniszteri engedéllyel exportálható.

Élelmiszerárak: meghatározott élelmiszer-kategóriákban (pl. hús, tej, sajt, liszt, cukor, zöldség, gyümölcs) a kiskereskedelmi árrés nem haladhatja meg a 2025. januári átlagot és legfeljebb 10 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.

Drogériaárak: meghatározott drogériai termékeknél (pl. mosószer, tusfürdő, pelenka) a kiskereskedelmi árrés maximum 15 százalék, saját márkás termékek aránya is korlátozott.

Élelmiszer- és drogériaár-szabályok megsértése esetén akár 5 millió forint bírság termékkategóriánként, ismételt jogsértésnél a bírság duplázható, tevékenység felfüggeszthető.

Rezsikedvezmények: 2026. januárban földgáz, villamos energia és távhő fogyasztásra extra mennyiségi kedvezmény, a kedvezmény adómentes.

Javítóintézeti rendszer: a javítóintézetek irányítása a büntetés-végrehajtásért felelős miniszterhez kerül, az intézmények vezetője a javítóintézeti parancsnok lesz, új szabályok a tanács működésére, fiatalkorúak jogaira, kapcsolattartásra, fegyelmi eljárásra.

Bírósági végrehajtás: sportszervezeteknek és otthontámogatásban részesülőknek nyújtott állami támogatás mentes a végrehajtás alól, kivéve jogosulatlan felvétel esetén.

Személyi jövedelemadó: éttermi/cukrászdai reprezentációs juttatás adómentes az éves bevétel 1 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig.

ATM-ek: meglévő ATM-eket csak indokolt esetben lehet áthelyezni, cserélni, a településen belül kell maradni.

Földgázellátás: új kötelező készletezési szabályok, a kereskedőknek a szerződött mennyiség 2 százalékát kell készletben tartani.

Villamosenergia: hálózati csatlakozásnál a határidő 2026. július 31-ig hosszabbítható, elmulasztás esetén a jog és a biztosíték elveszik.

Gyermekvédelem: javítóintézeti házirend, rendőri jelenlét, bűnmegelőzési tájékoztatás, ellátottak jogainak védelme erősödik.

Szervezett bűnözés elleni fellépés: üzlet bezárható, ha kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult, kivéve, ha az üzletvezető jelentette be.

Reklámadó: egyes szabályok hatályukat vesztik, 2019. július 1-től keletkező adókötelezettségre nem kell alkalmazni bizonyos paragrafusokat.

Közszolgálati tisztviselők: egyes értékelési és juttatási szabályok hatályukat vesztik.

Költségvetés: önkormányzati szolidaritási hozzájárulás számítási módja és határideje módosul, 50 millió forint alatt nem kell fizetni.

Egyházi támogatás: fejlesztési támogatásból származó szabad pénzeszköz állampapírba fektethető, a hozam csak a támogatott tevékenységre fordítható.

Építési beruházások: energetikai, közlekedési, szénhidrogén-beruházások kiemelt beruházássá nyilváníthatók uniós vagy központi támogatás nélkül is.

A törvények május 14-én lépnek hatályba, és így a veszélyhelyzet megszűnése után is érvényben maradnak, legalábbis további módosításukig.