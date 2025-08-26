Nem lepte meg az elemzőket a kamatdöntés, de változik a külső környezet

Ezúttal sem okozott meglepetést az MNB – kommentálta az Equilor a nemzeti bank keddi kamatdöntését, amikor a monetáris tanács változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot.

Ahogy az várható volt, a főbb üzenetek nem változtak a korábbiakhoz képest. A pozitív reálkamat fenntartása továbbra is a kommunikáció fontos részét képezi. A piaci árazások jelenleg maximum egy kamatvágásról tanúskodnak az év hátralévő részében – írja reakciójában az Erste. Egyelőre marad a várakozásuk: amennyiben a fejlett piaci és régiós kamatszintek a mostani tudásunk szerint alakulnak a következő hónapokban, abban az esetben az Erste továbbra is elképzelhetőnek tart egy, 25 bázispontos kamatvágást az év végén.

Varga Mihály jegybankelnöknek a nemzetközi környezetre kiemelten kell figyelnie

Fotó: Európai Bizottság

Az inflációs folyamatok továbbra is óvatosságra inthetik a jegybanki döntéshozókat – írja a gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője Molnár Dániel. Habár júliusban lassult az infláció üteme, – teszi hozzá – annak mértéke kismértékben meghaladta az előzetes várakozásokat, miközben az alapvető inflációs folyamatokat megragadó maginflációs mutató tavaly május óta a legalacsonyabb szintjére, 4 százalékra mérséklődött. Előretekintve nem számít jelentős változásra az árfolyamatokat illetően, év végéig 4 százalék felett maradhat a pénzromlás üteme és jövő év elején térhet vissza a jegybanki toleranciasávba. A kockázatok ugyanakkor indokolhatták a kamattartást.

A külső környezet

A külső környezetben ezzel szemben nagyobb javulás következett be az elmúlt 1 hónap során – emeli ki Molnár Dániel.

Az USA-EU vámmegállapodás, habár összességében nem kedvező az Európai Unióra nézve, azonban jelentősen csökkenti a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságot, amely kedvezőbb helyzetet teremt – érvel az elemző.

Szintén pozitív hatása lehetett, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán is előtérbe került a tárgyalásos rendezés lehetősége, amely a forint árfolyamára és az energiaárakra is kedvező hatást gyakorolt.

De nem ez volt az egyetlen pozitív tényező, amely segítette a forint elmúlt időszakban tapasztalt erősödését. Jerome Powell a Jackson Hole-i konferencián a vártnál lazább hangnemet ütött meg a kamatvágások újrakezdését illetően. Emiatt pedig csökkent a Fed várható kamatpályája, a piaci árazások alapján most már 2-3 vágás várható év végéig, amely a feltörekvő piaci devizák számára mindenképpen kedvező hír, a monetáris politika előtt is teret nyithat a kamatvágásokra.

Habár érdemben javult a helyzet az elmúlt időszakban, a bizonytalanság nem szűnt meg a pénzügyi piacokon, amely indokolhatta az óvatos kamatpolitika fenntartását.

Előretekintve is csak óvatos fordulatot vár Molnár Dániel a monetáris politikában. Arra számít, hogy év végén nyílhat érdemi tere az MNB-nek az alapkamat csökkentésére. Kedvező esetben előfordulhat, hogy már korábban is lazulhatnak a monetáris kondíciók, azonban ennek feltétele, hogy az inflációs folyamatok és a külső környezet is érdemben javuljon.

Az orosz-ukrán háború lezárása, illetve a Fed újrainduló kamatcsökkentése az infláció mérséklődésével együttesen teremthet olyan kedvező pénzpiaci környezetet, amelyben a piacok tolerálnák az MNB lazítását – teszi hozzá Molnár Dániel.