Nem lesz boldog Orbán Viktor, Ursula von der Leyen kibújt a szorításból

A Politico brüsszeli hírlevele szerint ez azt jelenti, hogy a Szocialisták és Demokraták többsége az indítvány ellen fog szavazni, és ez a liberális Renew frakciót is arra ösztönözte, hogy kiálljanak az általuk is megszavazott bizottság mellett.

értékelte . René Repasi a német szociáldemokraták EP-frakcióvezetője pedig úgy nyilatkozott, hogy Von der Leyen végre felismerte mi is a helyzet az Európai Parlamentben a hétfői vita után, és látta, hogy lépnie kell.

Csütörtök dél körül szavaznak az Európai Parlamentben (EP) az Európai Bizottság, illetve az elnök, Ursula von der Leyen sorsáról, miután Gheorghe Piperea román EP-képviselő, a jobboldali Konzervatívok és Reformisták frakció tagja bizalmatlansági indítványt nyújtott be.

