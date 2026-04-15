3p
Makró A költségvetés helyzete Államháztartás GDP Magyar Péter

Nem lesz könnyű dolga a Tiszának: ilyen gazdasági helyzetet örökölnek Magyar Péterék

Imre Lőrinc
A választások előtt a Standard&Poor’s, a Tisza kétharmados győzelmét hozó voksolást követően pedig a Fitch Ratings jelezte, hogy az új gazdaságpolitikai ciklusban a költségvetés kiigazítására lesz szükség, a várhatóan májusban felálló új kormány részéről. Legrosszabb esetben ugyanis túlzottdeficit-eljárás, leminősítés és a bóvliba vágás várhat Magyarországra.

Várhatóan májusban állhat fel az április 12-i választásokon kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza-kormány. Amelynek azonnal munkához kell látnia, ugyanis a hitelminősítők részéről a Maastrichti kritériumokat jóval meghaladó államadósság és államháztartási hiány miatt a leminősítést, az Európai Unió oldaláról pedig a túlzottdeficit-eljárást kellene elkerülni – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A cikk az elmúlt 16 év összesen 5 hatalomátadását vizsgálva (4 a Fidesz-KDNP-hez, egy a Tiszához kötődik) arra jutott, hogy a Tisza örökli az egyik, de nem a legrosszabb költségvetési helyzetet az előző kabinettől.

A GDP-arányos államadósságot tekintve a mostani helyzet – hogyha pusztán a tényadatot figyeljük és a kontextust figyelmen kívül hagyjuk – az egyik legjobbnak mondható. 2024 végén a GDP 73,5 százaléka, 2025 végén pedig a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a GDP 74,6 százaléka volt a kormányzati szektor adóssága. Bőven árnyalja ugyanakkor a képet, hogy ez messze a legmagasabb érték a régióban. Ráadásul a Maastrichti 60 százalékos kritériumtól is egyre távolabb került az utóbbi években.

Ami igazán aggasztó lehet, az az eredményszemléletű, GDP-arányos költségvetési hiány. Tavaly meglepetésre 4,7 százalék volt a deficit, idén viszont szinte biztosan nem tartható az eleve 5 százalékra emelt hiánycél. A Tisza részéről Magyar Péter be is jelentette, hogy újratervezik a büdzsét, miközben a 2027-es költségvetés tervezésének is neki kell állni. A Maastrichti 3 százalékos kritériumtól itt is eléggé messze kerültünk, habár ez elviekben a Tisza számára is fontos euróövezeti csatlakozás egyik alapfeltétele lenne.

A teljes cikkből kiderül, hogy a 2008-2009-es pénzügyi válsághoz és a Fidesz-KDNP első kétharmados hatalomátvételéhez képest most milyen a gazdasági helyzet. De arról is olvashatnak, hogy mit tervezhet a Tisza a költségvetés konszolidációja érdekében és hogy mihez kezd majd az előző kurzus „szent tehénnek” számító intézkedéseivel.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG