Nem maradt teljesen egyedül Brüsszelben Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Hallott számára kedves hangokat is a védelmi miniszteri tanácskozáson.

Magyarország a tárgyalásokban, Brüsszel a fegyverekben látja a békét – mondta pénteki videóüzenetében a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte: Koppenhágában, az EU védelmi minisztereinek nemrég véget ért informális találkozóján szóba került az ukrajnai háború és Európa védelmi képességei is. Brüsszel és számos tagállam álláspontja szerint több fegyver és még nagyobb pénzügyi támogatás hozhatja el a békét Ukrajnában. Magyarország ezzel szemben továbbra is támogatja és elsődlegesnek tekinti a Donald Trump amerikai elnök vezette diplomáciai erőfeszítéseket, és elutasít minden olyan lépést, amely a háború elhúzódásával vagy eszkalációjával fenyeget – mondta miniszter. Hangsúlyozta, hogy ezért Magyarország nem támogatja a fegyverszállításokat, és a biztonsági garanciák alkalmazásával is óvatosan kell bánni, minden lépést el kell kerülni, ami a béketárgyalások sikerét veszélyezteti.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerencsére olyan hangok is megjelentek a teremben, amit Magyarország régóta hangsúlyozott már, hogy ennek a háborúnak nincs katonai megoldása. A többség azonban sajnos még mindig a fegyverek szállításában látja a békéhez vezető legrövidebb utat. A miniszter határozottan felhívta az EU védelmi minisztereinek a figyelmét arra, hogy a Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát garantáló olajvezeték többszöri támadása nem elfogadható. Sokkoló, hogy Ukrajna immár harmadik alkalommal támadta célzottan a Barátság kőolajvezetéket. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát – zárta az üzenetét a tárcavezető.

(MTI)

