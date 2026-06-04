Nem minden devizahiteles végrehajtást állítanak le?

A devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is – az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága.

A módosító indítványt a testület kormánypárti tagjai nyújtották be a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslathoz, amely a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig, valamint a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesztené a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat.

Újabb módosítókat nyújtanak be

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A törvényalkotási bizottság tagjai által egyhangúlag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlanfedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban például az ingóvégrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása.

A testület ülésén a módosító javaslatról a kormány nevében támogatóan nyilatkozott Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Hantosi István (Tisza), a törvényjavaslat előterjesztője is.

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Két másik indítvány is

A törvényalkotási bizottság szintén egyhangúlag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését.

A testület egyhangúlag támogatott egy másik változtatást is, amelynek értelmében a képviselői juttatások keretmaradványai továbbra is a ciklus végéig, a képviselő megbízatásának, illetve a képviselőcsoport megszűnéséig legyenek felhasználhatók.