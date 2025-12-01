1p
Nem nőtt a food truckok bevétele idén, fogyni látszik a vendégek pénze

A vendéglátó standok sikerét egyre inkább az dönti el, kínálnak-e 3000 forint alatti fogást. A vendégek jelentős része idén csak a legolcsóbb termékeket engedi meg magának.

Egyre inkább csak a legolcsóbb termékeket engedik meg maguknak a vendégek, ezért idén nem értek el magasabb bevétel a food truckok – derül ki a Magyar Street Food Egyesület felméréséből. 

Több fesztiválon és az autómentes napon is látogatói csúcs született ebben az évben, de az egy főre jutó költés évek óta csökken. A vendégek gyakran csak egyetlen ételt, vagy italt választanak: a standok sikerét egyre inkább az dönti el, kínálnak-e 3000 forint alatti belépő fogást – írja a Portfolio.

A legnagyobb növekedés az italosoknál látható, mert az ital maradt a rendezvények legolcsóbb és legkönnyebben elérhető terméke. A céges catering-megrendelések száma is újra növekedésnek indult, köszönhetően a fesztiválos kitelepüléseknek.

