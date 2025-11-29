5p
Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok Orbán Viktor

Nem Orbán Viktor moszkvai útjától lesz olcsóbb a benzin

Király Béla
Király Béla

A magyar miniszterelnök állítólag azért utazott Moszkvába, hogy „legyen nafta”, ugyanakkor elég naivitás azt hinni, hogy ezzel Orbán Viktor kibontotta volna az igazság minden részletét. Ahogy arról az Mfor Üzemanyagár-figyelő is rendszeresen ír, a hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező Csehország meg tudja oldani orosz olaj nélkül az üzemanyag-ellátását, ráadásul ott a tankolás is olcsóbb.

Orbán Viktor kijelentéséről, mely szerint azért kell Moszkvába utaznia, hogy elintézze Magyarország biztonságos olajbeszerzéseit, ha már a vezeték használatát megoldotta, egyeseknek talán Lázár János azon kijelentése juthat eszébe, mely szerint a Fidesznek csak jó hazugságai vannak. Arról már a miniszterelnök washingtoni útja kapcsán született elemzésünkben írtunk, hogy az amerikai szankciók egyáltalán nem érintették a Barátság vezetéket. Így jól hangzik, hogy Orbán Viktor mentességet szerzett erre, csak az a baj, hogy ez nem igaz.

Háttérinformációk nélkül, pusztán a józan gondolkodásra támaszkodva nehéz elhinni, hogy az orosz szállítások teljesen random módon működnének, és ne lenne a Molnak szerződése, amely a beszerzést és a szállítást szabályozná. Így a miniszterelnök vélhetőleg megint csak terelt. Sokkal valószínűbb, hogy a tárgyalások az ukrajnai háborúról, Szerbia orosz olajjal történő ellátásáról, esetleg a NIS (szerb olajvállalat) kisebbségi részesedésének megvásárlásáról szól, mint a magyar energiaellátásról. Az is beszédes egyébként, hogy miközben hivatalosan energetikai kérdések kerülnek terítékre, az energetikai miniszter, Lantos Csaba nem utazott Moszkvába. (Igaz, az állítólagos devizacsere – angolul swap-line – megállapodást is Varga Mihály jegybankelnök távollétében kötötte meg Orbán, ha megkötötte – a szerk.).

Bár kétségtelen, ahogy arról a napokban írtunk, jó üzlet orosz olajat venni, ez nem a magyar lakosságnál, a hazai autósoknál csapódik le, hanem az olajtársaságnál és adók formájában a költségvetésben. Pedig a nyereség átadása (az alacsonyabb üzemanyagár) a hivatalos és a választópolgárok által érzékelhető inflációt is lefele szorítaná, így gazdasági és politikai hozadéka is lehetne.

Az elmúlt napokban egyébként, ahogy azt egy héttel korábban az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognosztizálta, csökkentek az árak. Ráadásul nemcsak a benzin lett olcsóbb, de a hétvégén már a gázolaj ára is látványosan esett.

A hazai árak ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követték, hasonló mértékű volt a változás nálunk is, mint más uniós országokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is 11 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért kevesebbet kellett fizetni, mint amennyit Magyarországon.

A régióban továbbra is Magyarországon a legdrágább a benzin, nem véletlenül hangsúlyoztuk azt, hogy hiába vásárolhat a Mol olcsóbb orosz olajat, ennek jótékony hatásából a magyar autósok semmit sem érzékelnek. Csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában drágább ilyen üzemanyagot tankolni.

A magyar autósok a gázolajárakat látva sem lehetnek túlságosan boldogok, bár itt minimális mértékben relatív javulást láthattunk. A magyar árak csökkenése a Weekly Oil Bulletin adatai szerint nagyobb mértékű volt, mint néhány más uniós államban – így az egy héttel korábbi tizenhárommal szemben ezúttal 12 országban láthattunk olcsóbb dízelárakat.

Mindez azonban magyar szempontból a régiós sorrendet nem befolyásolta. Továbbra is csak két országban, Romániában és Ausztriában kell magasabb összeget fizetni egy liter gázolajért, mint itthon.

Nincs nagy mozgás az olajpiacon

A hétvégén látott nagyobb mértékű gázolajár-csökkenést valószínűleg a következő napokban nem követi újabb, miután az elmúlt napokban sem a nyersolaj, sem a finomított termékek esetén nem volt nagyobb árváltozás.

A Brent nyersolaj hétközben csak kisebb értékben mozgott, és pénteken is nagyrészt változatlan maradt. Köszönhetően annak, hogy a legfontosabb hatások kvázi kiegyenlítették egymást. Az elhúzódó orosz-ukrán béketárgyalások miatt a geopolitikai kockázatok ugyan magasak maradtak, ám eközben a kereskedők a vasárnapi OPEC+ találkozón további kitermelésbővítést remélnek.

Nemcsak az olajár maradt stabil, de a hírek szerint a finomítói marzsok esetén sem volt érdemi változás. Ez azért fontos, mert a korábbi hetekben éppen ez – vagyis a finomított termékek drágulása – okozta azt a látszólagos ellentmondásos helyzetet, hogy hiába esett az olaj ára, ezt a benzinkutakon nem láthattuk.

A fentiek miatt a szombati nagyobb árcsökkenést valószínűleg hasonló mértékű változás nem követi majd a jövő héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint akkor lehet érdemi árváltozás, ha a fent említett események – az OPEC-találkozó vagy az ukrajnai háború lezárása – kapcsán olyan fejlemények történnek, amelyek az alapanyagárakra is hatással lesznek.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Somogy megye felét is elnyelheti egy vagyonkezelő alapítvány

Egy belga származású milliárdos család gondoskodott a jövőről.

Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés.

Bod Péter Ákos: Ilyen ipari dekonjunktúra esetén az a csoda, hogy csak csekély mértékű a foglalkoztatás-csökkenés

Lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár még az októberi foglalkoztatottsági adatok péntek reggeli közzététele előtt írt elemzést a Privátbankár.hu-n.

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

Tizenkét hónapja nem látott alacsony inflációs adat érkezett.

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és arantált bérminimumról

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról

Sajtóértesülés szerint megegyeztek a felek. 

Putyin már nagyon várja Orbán Viktort

Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

Ha a magyar miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a Moszkvába szóló meghívást, akkor mindig szívesen látjuk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Nem fért fel egy gépre a kíséret. 

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban.

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168