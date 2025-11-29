Nem Orbán Viktor moszkvai útjától lesz olcsóbb a benzin

Orbán Viktor kijelentéséről, mely szerint azért kell Moszkvába utaznia, hogy elintézze Magyarország biztonságos olajbeszerzéseit, ha már a vezeték használatát megoldotta, egyeseknek talán Lázár János azon kijelentése juthat eszébe, mely szerint a Fidesznek csak jó hazugságai vannak. Arról már a miniszterelnök washingtoni útja kapcsán született elemzésünkben írtunk, hogy az amerikai szankciók egyáltalán nem érintették a Barátság vezetéket. Így jól hangzik, hogy Orbán Viktor mentességet szerzett erre, csak az a baj, hogy ez nem igaz.

Háttérinformációk nélkül, pusztán a józan gondolkodásra támaszkodva nehéz elhinni, hogy az orosz szállítások teljesen random módon működnének, és ne lenne a Molnak szerződése, amely a beszerzést és a szállítást szabályozná. Így a miniszterelnök vélhetőleg megint csak terelt. Sokkal valószínűbb, hogy a tárgyalások az ukrajnai háborúról, Szerbia orosz olajjal történő ellátásáról, esetleg a NIS (szerb olajvállalat) kisebbségi részesedésének megvásárlásáról szól, mint a magyar energiaellátásról. Az is beszédes egyébként, hogy miközben hivatalosan energetikai kérdések kerülnek terítékre, az energetikai miniszter, Lantos Csaba nem utazott Moszkvába. (Igaz, az állítólagos devizacsere – angolul swap-line – megállapodást is Varga Mihály jegybankelnök távollétében kötötte meg Orbán, ha megkötötte – a szerk.).

Bár kétségtelen, ahogy arról a napokban írtunk, jó üzlet orosz olajat venni, ez nem a magyar lakosságnál, a hazai autósoknál csapódik le, hanem az olajtársaságnál és adók formájában a költségvetésben. Pedig a nyereség átadása (az alacsonyabb üzemanyagár) a hivatalos és a választópolgárok által érzékelhető inflációt is lefele szorítaná, így gazdasági és politikai hozadéka is lehetne.

Az elmúlt napokban egyébként, ahogy azt egy héttel korábban az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognosztizálta, csökkentek az árak. Ráadásul nemcsak a benzin lett olcsóbb, de a hétvégén már a gázolaj ára is látványosan esett.

A hazai árak ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követték, hasonló mértékű volt a változás nálunk is, mint más uniós országokban. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten is 11 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért kevesebbet kellett fizetni, mint amennyit Magyarországon.

A régióban továbbra is Magyarországon a legdrágább a benzin, nem véletlenül hangsúlyoztuk azt, hogy hiába vásárolhat a Mol olcsóbb orosz olajat, ennek jótékony hatásából a magyar autósok semmit sem érzékelnek. Csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában drágább ilyen üzemanyagot tankolni.

A magyar autósok a gázolajárakat látva sem lehetnek túlságosan boldogok, bár itt minimális mértékben relatív javulást láthattunk. A magyar árak csökkenése a Weekly Oil Bulletin adatai szerint nagyobb mértékű volt, mint néhány más uniós államban – így az egy héttel korábbi tizenhárommal szemben ezúttal 12 országban láthattunk olcsóbb dízelárakat.

Mindez azonban magyar szempontból a régiós sorrendet nem befolyásolta. Továbbra is csak két országban, Romániában és Ausztriában kell magasabb összeget fizetni egy liter gázolajért, mint itthon.

Nincs nagy mozgás az olajpiacon

A hétvégén látott nagyobb mértékű gázolajár-csökkenést valószínűleg a következő napokban nem követi újabb, miután az elmúlt napokban sem a nyersolaj, sem a finomított termékek esetén nem volt nagyobb árváltozás.

A Brent nyersolaj hétközben csak kisebb értékben mozgott, és pénteken is nagyrészt változatlan maradt. Köszönhetően annak, hogy a legfontosabb hatások kvázi kiegyenlítették egymást. Az elhúzódó orosz-ukrán béketárgyalások miatt a geopolitikai kockázatok ugyan magasak maradtak, ám eközben a kereskedők a vasárnapi OPEC+ találkozón további kitermelésbővítést remélnek.

Nemcsak az olajár maradt stabil, de a hírek szerint a finomítói marzsok esetén sem volt érdemi változás. Ez azért fontos, mert a korábbi hetekben éppen ez – vagyis a finomított termékek drágulása – okozta azt a látszólagos ellentmondásos helyzetet, hogy hiába esett az olaj ára, ezt a benzinkutakon nem láthattuk.

A fentiek miatt a szombati nagyobb árcsökkenést valószínűleg hasonló mértékű változás nem követi majd a jövő héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint akkor lehet érdemi árváltozás, ha a fent említett események – az OPEC-találkozó vagy az ukrajnai háború lezárása – kapcsán olyan fejlemények történnek, amelyek az alapanyagárakra is hatással lesznek.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.