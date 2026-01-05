2p
Makró Gáz Megújuló energia Olaj Venezuela

Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac

mfor.hu

Venezuela rendelkezik a kutatások szerint a legnagyobb olajkészlettel, így tartani lehetett attól, hogy a hétvégi amerikai beavatkozásnak érdemi hatása lesz a piacokon. Az energiahordozók tőzsdei jegyzése azonban még esett is a hét első napján. A háttérben meghúzódó okokról is beszélt a Trend FM hétfő reggeli műsorában kollégánk, Király Béla.

A katonai konfliktusok általában komolyabb kilengéseket szoktak okozni a tőzsdéken, ám ezúttal nem csak stabil maradt az olaj árfolyama, de hétfőn a reggeli kereskedésben egyenesen csökkent is a jegyzés. Pedig Donald Trump elnök egyértelművé tette, hogy Nicolás Maduro elfogása mellett a venezuelai olajtartalékok miatt indult a hétvégi katonai akció.

A gyors siker azonban most úgy tűnik megnyugtatta a befektetőket, akik feltehetőleg pozitívan fogadták, hogy eggyel kevesebb geopolitikai ok miatt kell aggódniuk, mondta a Trend FM hétfő reggeli műsorában kollégánk, Király Béla. Igaz az elnök elfogása nem fogja egy csapásra megoldani a helyzetet.

A kutatások szerint ugyan a dél-amerikai ország a világ legnagyobb készletével rendelkezik, ám az olajipara meglehetősen leamortizálódott állapotba került az elmúlt két évtizedben. A baloldali vezetők előbb államosították az olajipart, majd abba a hibába estek, hogy fejőstehénnek gondolták a szektort, amelynek bevételei fedezhetik az életszínvonal-növelő intézkedéseket. Ez azonban csak ideig-óráig működött, beruházások nélkül az olajipari kitermelés folyamatosan csökkent. Így most komoly pénzeket kellene fektetni a kitermelésbe és a logisztikába, amit Donald Trump is az amerikai olajcégektől remélne. Ők viszont egyelőre kivárnak, hangzott el a beszélgetésben.

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

 

