Nem számít az adótitok: olyan levelet küldhet a NAV, amilyet eddig még soha

A friss Magyar Közlönyben megjelent egy rendelet, amely szerint mostantól az adótitok felhasználására alapos ok, hogy ki kell küldeni a kormány propagandalevelét.

A szerda esti Magyar Közlönyben megjelent „a tájékoztatási célú adatkezelés veszélyhelyzeti szabályairól” szóló kormányrendelet. Ismét érdekes dolgok kerültek bele Magyarország hivatalos lapjába, melynek elsődleges célja a jogszabályok kihirdetése: olyan, inkább politikai kiadványokba illő mondatok, minthogy „Magyarország kormánya 2025-ben Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját indította el, amelyre korábban még nem volt példa sem Magyarországon, sem Európában”.

Ami a rendelet lényegi részét illeti: az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre való hivatkozással mostantól 

az adótitkot alapos okkal használják fel, ha az  állami adóhatóság az  adópolitikáért felelős miniszter utasítása alapján kormányzati tájékoztatást teljesít a  jogszabályban meghatározott adókedvezménnyel, adóalap-kedvezménnyel vagy adómentességgel érintett adózók, továbbá az érintettek számára választható, kedvezményes adózási szabályok hatálya alá tartozók számára.

A jogszabály alapján a NAV a kormány tagja felkérésére, az  adópolitikáért felelős miniszter (jelenleg Nagy Márton) utasítása alapján adókedvezménnyel, adóalap-kedvezménnyel vagy adómentességgel, továbbá az  érintettek számára választható, kedvezményes adózási szabályokkal kapcsolatban küldhet tájékoztatást. Ehhez kapcsolódóan az elektronikus levelezési címünk, állandó és értesítési címünk is kezelhető.

A szerdán este megjelent rendelet csütörtökön már hatályba is lépett – mostantól tehát várhatjuk a NAV levelét az elérhető adókedvezményekről.

