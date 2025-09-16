Nem tágít Trump: ismét a cégeknek üzent

Ismét a tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknak üzent az amerikai elnök. Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalon ismét azt sürgette, hogy az amerikai vállalatok számára lehetővé kellene tenni, hogy félévente publikálják üzleti, pénzügyi eredményeiket a jelenlegi negyedéves helyett. Trump ezt a változtatást már első elnöki ciklusában, 2018-ban is szorgalmazta. Szerinte ugyanis így csökkennének a cégek költségei és mérsékelné a vállalatok rövidlátó magatartását – számolt be róla a Reuters. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) közölte, hogy Trump javaslatát prioritásként kezeli.

„Ez pénzt takarít meg, és lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a cégeik megfelelő működtetésére koncentráljanak” – mondta Trump. Jelenleg a SEC előírja a vállalatok számára, hogy 90 naponként, vagyis negyedévenként tegyék közzé pénzügyi beszámolóikat. A féléves jelentéstétellel az Egyesült Államok a brit és számos európai uniós ország gyakorlatához illeszkedne.

„Trump elnök kérésére Atkins elnök és a SEC prioritásként kezeli ezt a javaslatot, hogy tovább csökkentse a vállalatokra nehezedő szükségtelen szabályozói terheket” – mondta a tőzsdefelügyelet egyik szóvivője.

Kapcsolódó cikk Velük tiporhatja el Trump a jegybanki függetlenséget Itt vannak a Fed-elnöki poszt jelöltjei.

Ugyanakkor a pro érvek mellett ott vannak a kontrák is. A Reuters beszámolója szerint néhány befektető figyelmeztetett arra, hogy a pénzügyi információk késleltetett közzététele átláthatóságcsökkenést és megnövekedett piaci volatilitást eredményezhet, ami kevésbé vonzóvá tenné az amerikai részvényeket. Az átláthatóság mellett kardoskodók szerint a ritkább jelentéstétel lehetőséget adna a cégeknek a rossz hírek elrejtésére vagy késleltetésére.

Egy több mint 55 éves gyakorlatot változtatna meg Donald Trump

Fotó: Depositphotos

A Nasdaq elnöke és vezérigazgatója, Adena Friedman a LinkedInen közzétett posztjában közölte, hogy vállalata erősen támogatja, hogy a cégek választhassák meg a ritkább jelentéstételt, mivel ez minimalizálná a „súrlódást, terhet és költségeket” a Wall Streeten való jegyzés során.

M. Todd Henderson, a Chicagói Egyetem jogi professzora és értékpapír-szabályozási szakértője pedig úgy véli, hogy ha meg is történik a változtatás a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban, sok vállalat továbbra is negyedéves beszámolókkal szolgálná ki a befektetői igényeket.

Trump javaslata azért is keltett nagy vihart az Egyesült Államokban, mert a tőzsdefelügyelet 1970, vagyis több mint 55 éve írja elő a negyedéves jelentési kötelezettséget.