3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Euró Forint Kármán András

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

mfor.hu

A magyar euróról és a Tisza adóterveiről beszélt a párt költségvetési- és adópolitikai szakértője.

„Rengeteget nyerhet az euró bevezetésével a magyar gazdaság, ezért cél az euróbevezetés kritériumainak teljesítése” – erről beszélt Kármán András, a Tisza Párt költségvetési- és adópolitikai szakértője a Népszavának adott interjúban.

Kármán hozzátette: most azzal számolnak, hogy 2030-ra teljesíthetőek a maastrichti kritériumok, ami előfeltétele az euró bevezetésének. Ha a Tisza kormányra kerülne, egyik első intézkedéseként átvilágítaná, és az első száz nap végén beterjesztené a felülvizsgált 2026-ös költségvetést.  

Ezt követően pedig egy középtávú programban vázolnánk fel – így Kármán András –, hogy miként érhet Magyarország 2030-ra az eurózóna közelébe.

Nemrég a Klasszis Podcastban beszélgettünk a magyar euró bevezetésének esélyeiről, előnyeiről és hátrányairól. A műsort itt hallgathatják vissza:

A Tisza szakpolitikusa szerint a Fidesz egy olyan gazdaságpolitikát működtetett az elmúlt 15 évben, amely az extenzív növekedésre épített. Ennek meghatározó alapjai az alacsony költségű munkaerő és a külföldi tőke voltak. Kármán szerint -bár azt elismerte, hogy ebből volt gazdasági növekedés 2020-ig- , a termelékenység nem nőtt, és a modellnek mára elfogytak a tartalékai. A tervezett új gazdasági rendszerről annyit árult el, hogy az sokkal inkább a hatékonyságra, a termelékenységre fókuszál majd.

„Egy sokkal innovatívabb gazdaság megteremtése a cél, ahol a kis- és középvállalkozásoknak sokkal nagyobb súlyuk lesz” – fogalmazott.

Kármán András azt is elárulta, hogy az új országgyűlés első ülésein meghoznák azokat a döntéseket, amik orvosolják a jogállamisági hiányokat és felszabadíthatják az egyelőre zárolás alatt lévő, Magyarországnak járó európai uniós forrásokat. „Óriási összegről, 8000 milliárdról van szó, s ez a pénz égetően hiányzik a gazdaság finanszírozásából” – tette hozzá.

A Tisza adóterveivel kapcsolatban Kármán András azt mondta, hogy „a minimálbér esetében az adóterhelés a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken, de mediánbérig mindenkinek csökken az adója”, miközben e fölött sem lesz szja-emelés.

Lenne viszont vagyonadó, ami évi 1 százalékos mértékben vonatkozna az egymilliárd forintnál magasabb vagyonokra.

A Tisza Párt programjáról ebben a cikkben írtunk részletesebben:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Megerősítette Románia befektetésre ajánlott negatív kilátású „BBB-” besorolását a Fitch Ratings.

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Közel 3 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő, amely megbízható értékbecslőket is keres.

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Örülhetnek az autósok: egyelőre elmaradt a félelmetes támadás

Az olaj ára a mögöttünk hagyott héten is szűk sávban mozgott, ennek köszönhetően az üzemanyagpiacon sem volt komolyabb kilengés. Az Egyesült Államok egyelőre nem támadja meg Iránt, mégha vannak is baljós előjelek. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő friss elemzése szerint továbbra is a geopolitikai folyamatok lesznek a legnagyobb hatással a benzinárra.

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Kilőtt a magyar biotermékpiac

Magyarországon 13,9 százalékkal nőtt a biotermékek kiskereskedelmi forgalma – hazánk az Európai Unióban a második leggyorsabban bővülő piac

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

Az éj leple alatt kiderült, mennyibe kerül a rezsivédelem a kormánynak

314,5 milliárd forintot csoportosít át a kormány rezsivédelemre, ennek legnagyobb részét a villamosenergia-szolgáltatók kapják. A távhő-szolgáltatók fokozatosan, júniusig részesülnek a kompenzációból.

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

Össze-vissza ugrál a magyar építőipar teljesítménye – elemzői verdikt a KSH-adatról

A novemberi nagy zuhanás után decemberben ismét növekedett az építőipari termelés. Az illetékes tárca egyelőre nem kommentált, az elemzőktől viszont megtudtuk, mi történhetett és mire számíthatunk.

Drágább lett a benzin péntek 13-án

Drágább lett a benzin péntek 13-án

Csütörtökről péntekre 560-ról 565 forintra emelkedett a 95-ös benzin átlagára. A figyelmesebb autósok azonban továbbra is találhatnak benzinkutakat, ahol 540 forint körüli literenkénti áron tudnak tankolni.

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Öt pilléres gazdasági tervet hirdetett von der Leyen

Az Európai Unió 2027 végéig meg kívánja valósítani az „egy Európa, egy piac” célt – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a belgiumi Bilzenben csütörtökön.

Lázár János erre az adatra végre büszke lehet

Kilábalt a gödörből a hazai építőipar

Decemberben jó számokat hozott a miniszteri teendőit a választásokig felfüggesztő politikus, Lázár János által eddig irányított hazai építőipar.

Enerváltan kezdte a napot a forint

Enerváltan kezdte a napot a forint

A dollárral, az euróval és a svájci frankkal szemben is gyengült a forint péntek reggel. A dollár árfolyama ismét 320 forint felé közelít, a svájci franké pedig átlépte a 415 forintot.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168