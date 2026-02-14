Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

„Rengeteget nyerhet az euró bevezetésével a magyar gazdaság, ezért cél az euróbevezetés kritériumainak teljesítése” – erről beszélt Kármán András, a Tisza Párt költségvetési- és adópolitikai szakértője a Népszavának adott interjúban.

Kármán hozzátette: most azzal számolnak, hogy 2030-ra teljesíthetőek a maastrichti kritériumok, ami előfeltétele az euró bevezetésének. Ha a Tisza kormányra kerülne, egyik első intézkedéseként átvilágítaná, és az első száz nap végén beterjesztené a felülvizsgált 2026-ös költségvetést.

Ezt követően pedig egy középtávú programban vázolnánk fel – így Kármán András –, hogy miként érhet Magyarország 2030-ra az eurózóna közelébe.

A Tisza szakpolitikusa szerint a Fidesz egy olyan gazdaságpolitikát működtetett az elmúlt 15 évben, amely az extenzív növekedésre épített. Ennek meghatározó alapjai az alacsony költségű munkaerő és a külföldi tőke voltak. Kármán szerint -bár azt elismerte, hogy ebből volt gazdasági növekedés 2020-ig- , a termelékenység nem nőtt, és a modellnek mára elfogytak a tartalékai. A tervezett új gazdasági rendszerről annyit árult el, hogy az sokkal inkább a hatékonyságra, a termelékenységre fókuszál majd.

„Egy sokkal innovatívabb gazdaság megteremtése a cél, ahol a kis- és középvállalkozásoknak sokkal nagyobb súlyuk lesz” – fogalmazott.

Kármán András azt is elárulta, hogy az új országgyűlés első ülésein meghoznák azokat a döntéseket, amik orvosolják a jogállamisági hiányokat és felszabadíthatják az egyelőre zárolás alatt lévő, Magyarországnak járó európai uniós forrásokat. „Óriási összegről, 8000 milliárdról van szó, s ez a pénz égetően hiányzik a gazdaság finanszírozásából” – tette hozzá.

A Tisza adóterveivel kapcsolatban Kármán András azt mondta, hogy „a minimálbér esetében az adóterhelés a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken, de mediánbérig mindenkinek csökken az adója”, miközben e fölött sem lesz szja-emelés.

Lenne viszont vagyonadó, ami évi 1 százalékos mértékben vonatkozna az egymilliárd forintnál magasabb vagyonokra.

