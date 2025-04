Nem tetszik az árrésstop? Hosszabbítsuk meg Bicskéig!

Donald Trump olyan lépéseket tervez, amelyek enyhíthetik a nemrég bejelentett vámintézkedések negatív hatásait az amerikai autógyárak esetében. A helyzet meglehetősen furcsa, hiszen a most enyhítendő negatív hatásokat épp Donald Trump idézte elő nemrég – mondta Gáspár András. A Klasszis Média lapigazgatója szerint most érkeztünk el abba a fázisba, hogy az amerikai gazdasági szereplők elkezdték megérteni, valójában mit is jelentenek a vámtarifák: egy farmer példáján keresztül mutatta be, hogy a pluszterheket nem más országok fizetik majd, hanem a tőlük importáló amerikai cégek. A helyzet továbbra is rendkívül képlékeny, napról napra változik, ami komoly terhet ró a világgazdaságra – az mindenesetre biztató (magyar szempontból nézve is), hogy úgy tűnik: a káros hatások jelentkezésekor Donald Trump hajlandó némi korrekcióra.

Egyre biztosabbnak látszik, hogy az árréstopot nemhogy kivezetik május végén, hanem épp ellenkezőleg: kiterjesztik újabb termékekre és szereplőkre is. Bár rövid távon csábítónak tűnhet, hogy olcsóbb lesz egy termék, hosszabb távon a verseny korlátozása, a piaci működés ellehetetlenítése károkat okozhat a kiskereskedelemben.

Kapcsolódó cikk A nyugdíjasoknak is fájhat a kormány új terve Reagáltak a kiskereskedők.

A műsorban szóba kerültek a kormány új családpolitikai intézkedései is. A két- és háromgyermekes anyák adókedvezményét illetően Gáspár András elmondta: a kormánynak jelenleg csak annyi mozgástere van, hogy a jövőben képződő bevételeinek egy részéről lemondjon, a választásokhoz közeledve egyelőre ennyiben tud kimerülni az osztogatás. Mivel azonban az állami kiadások csökkenése nem várható (sőt, inkább növekedésre lehet számítani), a kieső adóbevételeket közvetve vagy közvetlenül azoknak kell majd pótolniuk, akiket nem érint a frissen elfogadott módosítás. A közelgő választás mellett a kormány lépéseit egyébként az is indokolhatja, hogy az elmúlt 15 év hangzatos intézkedései ellenére a hazai demográfiai folyamatok rendkívül aggasztóak.

Ami pedig a minden településen kötelező bankautomata-telepítést illeti: Gáspár András szerint ez is a kormány rendkívül szűk mozgásterét jelzi – egy olyan látványos intézkedés, aminek a költségét nem a büdzsének kell állnia. Látványos, mert a legkisebb faluban is letesznek majd egy ATM-et valahova – hogy valóban ez a legszükségesebb dolog a falvakban élők számára, az viszont kérdéses.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg: