Makró Építőipar

Nem tudott bővülni az építőipar, bár egyre több épületet húznak fel

Csak az előző hónaphoz viszonyítva kedvező az adat.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 februárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 0,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,2 százalékkal nagyobb, az egyéb építményeké 6,3 százalékkal kisebb volt. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 4,9 százalékkal meghaladta a 2026. januárit.

Így alakult február

2026 februárjában az előző év azonos hónapjához képest a két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 2,2 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 6,3 százalékkal csökkent. Utóbbi hátterében két ellentétes folyamat áll: míg az út, vasút építése alágazat termelése 37,6  bőszázalékkalvült, addig a közműépítésé 41,6 százalékkal visszaesett az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 15,0 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építése 2,4, a legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 9,3 százalékkal csökkent.

A megkötött új szerződések volumene az előző év azonos időszakihoz mérten 44,8, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 38,7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 51,5 százalékkal visszaesett.

Az építőipari vállalkozások február végi szerződésállományának volumene 9,5 százalékkal meghaladta a 2025. februárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 14,4 százalékkal nagyobb volt.

2026 első két hónapjában az építőipari termelés volumene 5,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A legolcsóbb benzin Európában? Hát nem!

Az Európai Unió azonnal nyomás alá helyezheti az új magyar kormányt

Bod Péter Ákos: a gazdaságot is visszaveti a túlpolitizáltság

Akkora költségvetési hiányt hozott össze a kormány márciusig, mint tavaly 11 hónap alatt

Orbán Viktor és Robert Fico is örülhet: későbbre halasztja az orosz olaj importtilalmát az EU

Várhatják a szombatot, akiknek nincs magyar rendszámuk

Újabb gigantikus összeget helyezett át a kormány a Rezsivédelmi Alapból

