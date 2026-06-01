Nem tudott javulni múlt hónapban az üzleti hangulat

Májusban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be. A 2025. év nyári hónapjaiban többnyire a feldolgozóipar lassulását figyelhettük meg, az év utolsó harmadában a trend megfordult. Ezúttal a BMI index csökkent, májusban épphogy 50,0 feletti értéken áll.

A BMI szezonálisan kiigazított májusi értéke 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról – jelentette hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Az új rendelések mennyisége index 4,1 százalékponttal csökkent, értéke bővülést mutat. A termelési mennyiség index 2,2 százalékponttal csökkent az előző hónap értékéhez képest. A foglalkoztatás indexe újra 50,0 pont alatt felett, az indexérték 4,7 százalékponttal emelkedett.

Május historikusan sem a legjobb

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 0,7 százalékponttal csökkent ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 2,0 százalékponttal csökkent, továbbra is bővülést mutat. A külpiaci mutatók közül az import indexe nem változott, az exporté 1,9 százalékponttal csökkent. A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke azonban 7,4 százalékponttal zuhant vissza.

A beszerzési mennyiség indexe 1,1 százalékponttal csökkent, az index további emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 1,7 százalékponttal nőtt. A 2026 májusi BMI index csökkent az áprilisi (50,4) értékhez képest. Május átlag alatti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszútávú átlag értéke 52,6; a májusi értékeké 52,5). A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték az ötödik legalacsonyabb e havi érték.