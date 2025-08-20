Nem tudta úgy elszúrni a kormány, hogy ne léptünk volna így is előre

Noha a júliusi éves inflációnk 0,3 százalékponttal alacsonyabb lett a júniusinál, ennek nem tudott felhőtlenül örülni a piac, mivel még ennél is nagyobb esésre számított, arra, hogy benézünk a 4 százalékos szint alá – emlékeztet a Privátbankár cikke.

De legalább még így is sikerült előrelépnünk a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk által havi rendszerességgel elkészített Privátbankár Európai Inflációs Körkép rangsorán. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 4,3 százalékos értéknél 12 ország is magasabbat produkált a júliusi adatát eddig közölt 40 országból, ebből négy tagja az EU-nak: Bulgária, Észtország, Románia és Szlovákia. Egy hónapja még csak két országot előztünk meg. A mostani előrelépés után is csak a 23. helyen állunk.

A Magyar Nemzeti Banké a hatodik legmagasabb alapkamat Európában

Fotó: MTI

Úgy, hogy a Magyar Nemzeti Banké a hatodik legmagasabb alapkamat (6,5 százalék), vagyis az a mutató, amely az egyik leghatékonyabb antiinflációs monetáris politikai eszköz.

Szintén a hatodik legmagasabb a 2,2 százalékos magyar visszatekintő reálkamat (ami az alapkamat és az infláció különbsége), igaz, az előretekintő kamatnak a megtakarítók számára nagyobb a jelentősége, vagyis annak, hogy a most bankbetétbe tett, illetve befektetett összegek kamatai, hozamai hogyan aránylanak az elhelyezés és a felvétel között végbement inflációhoz – jegyzi meg a Privátbankár cikke.