Nem ússzuk meg: az üzemanyagok már keddtől új árat kapnak

Keddtől ismét változik az üzemanyagok ára, hála a világpiaci folyamatoknak, és persze a forint árfolyamának.A holtankoljak.hu információi szerint keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe. A drágulás erzúttal leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog, de persze a forint dollárral szembeni gyengülése sem mellékes.

Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk az itthoni benzinkutakon:

95-ös benzin: 563 Forint/liter

Gázolaj: 575 Forint/liter

