1p

Makró Forint Üzemanyagok

Nem ússzuk meg: az üzemanyagok már keddtől új árat kapnak

mfor.hu

Ismét változik az üzemanyagok ára, ezúttal keddtől. Háttérben a világpiaci folyamatok, és persze a forint árfolyama áll.

Keddtől ismét változik az üzemanyagok ára, hála a világpiaci folyamatoknak, és persze a forint árfolyamának.A holtankoljak.hu információi szerint  keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe. A drágulás erzúttal leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog, de persze a forint dollárral szembeni gyengülése sem mellékes.

Ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk az itthoni benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 563 Forint/liter
  • Gázolaj: 575 Forint/liter 

 

UniCredit

Vám

