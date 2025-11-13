2p
Makró Európai Unió Kína Kiskereskedelem Vám Vámháború

Nem ússzuk meg, jöhetnek a vámok a kínai csomagokra

mfor.hu

Az Európai Unión kívülről érkező csomagokra jön rá a tarifa. 

Megszületett az első körös politikai megállapodás az uniós tagországok kormányai között az unión kívülről érkező, 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentességének megszüntetéséről – írja a Telex Stephanie Lose dán gazdasági miniszter bejelentéséről az EU gazdasági és pénzügyminiszteri tanácsának (Ecofin) ülése után.

Az EU-ba érkező küldeményekre jelenleg csak abban az esetben kell vámot fizetni, ha annak értéke meghaladja a 150 eurót. A Shein, a Temu és a hozzájuk hasonló webáruházak miatt azonban akkora olcsó termék-dömping érkezik Ázsiából az Unióba, hogy azzal már a helyi vállalkozásoknak is meggyűlik a baja.

Az Európai Tanács soros elnökségét vivő dán kormány gazdasági minisztere szerint arról állapodott most meg a testület – amiben Magyarországot Nagy Márton képviselte – hogy a mentesség megszüntetésével a vámot már az első eurós értéktől fizetni kell. Stephanie Lose szerint a főként Ázsiából, és azon belül Kínából érkező olcsó termékek vámmentességét kihasználva sokan szándékosan értékelték alul a küldeményeiket, vagy választották szét csomagjaikat kisebb egységekre, hogy az EU határaihoz érve ne kelljen utána vámot fizetni.

Vége az olcsó kínai áruknak?
Fotó: Facebook

megállapodás értelmében valamikor 2026-ban már megszűnhet a vámmentesség egy átmeneti megoldás keretében, de a végleges keretrendszer csak 2028-ra áll fel.

„A mai megbeszélés azt is megmutatta, hogy széles körű politikai támogatás van annak feltérképezésére, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az e-kereskedelem gyors növekedéséből származó problémák kezelésére 2028 előtt” – mondta Stephanie Lose. Most a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal együttműködve egy ideiglenes megoldáson fognak dolgozni, hogy a döntés megvalósítása minél hamarabb, már 2026-ban megtörténhessen.

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzsáról a volt jegybankelnök

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

