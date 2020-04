Nem változtatott az irányadó eurókamaton az EKB

Nem is vártak tőle ilyet, legfeljebb júniusban.

A kamattartó döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, az elemzői konszenzus ugyanis legfeljebb júniusra valószínűsített egy ilyen lépést. Konszenzus alakult ki abban is, hogy gazdaságélénkítő intézkedéseket jelent be az EKB.

Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa, de újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket jelentett be és kifejezte készségét a meglévő eszközvásárlási program keretösszegének a növelésére.

