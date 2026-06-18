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Nem várnak tovább a közlekedési dolgozók, a szakszervezet levelet írt a kormánynak

mfor.hu

A korkedvezményes nyugdíjazásról, a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A KDMU a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte – olvasható a szövetség sajtóközleményében. 

A KDMU szerint a közlekedésben dolgozók megbecsülése, a munkavállalói jogok megerősítése és a biztonságos munkavégzés feltételeinek javítása nemcsak ágazati, hanem nemzetgazdasági érdek is, ezért a szervezet a miniszterelnöknek, Magyar Péternek írt levelében négy kiemelt területen is egyeztetést és kormányzati intézkedést sürget:

Korkedvezményes nyugdíjazás vizsgálata

A szövetség kezdeményezi egy szakmai munkacsoport létrehozását, amely megvizsgálná a közlekedési ágazatban dolgozók korkedvezményes vagy előrehozott nyugdíjazásának lehetőségeit. A KDMU álláspontja szerint a több műszakos munkarend, az éjszakai munkavégzés, a fokozott felelősség és a jelentős pszichés terhelés indokolttá teszi a kérdés újbóli napirendre vételét. A szervezet hangsúlyozza, hogy több európai országban ma is működnek olyan nyugdíjrendszerek, amelyek figyelembe veszik az ilyen jellegű munkakörök sajátosságait.

A Munka törvénykönyvének felülvizsgálata

A KDMU szerint szükség van a Munka törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatára annak érdekében, hogy helyreálljon az egyensúly a munkáltatói és munkavállalói érdekek között. A szervezet javasolja a szakszervezeti jogosítványok megerősítését, a kollektív szerződések szerepének bővítését, valamint olyan szabályozási változtatásokat, amelyek nagyobb védelmet biztosítanak a munkavállalók számára. A KDMU kész részletes szakmai javaslatainak bemutatására egy háromoldalú egyeztetési fórum keretében.

Erősebb védelem a közlekedési dolgozók számára

A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt években jelentősen megszaporodtak a közlekedési dolgozókat érő verbális és fizikai támadások. A KDMU ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a közlekedési munkavállalók sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények szigorúbb szankcionálását. Álláspontjuk szerint a munkavállalók biztonságának növelése a közlekedési szolgáltatások biztonságos működésének is alapvető feltétele.

A sztrájkjogot érintő szabályozás felülvizsgálata

A KDMU kezdeményezi a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény sztrájkra vonatkozó rendelkezéseinek szakmai felülvizsgálatát. A szervezet szerint olyan szabályozásra van szükség, amely egyszerre biztosítja a közszolgáltatások működését és a munkavállalók alkotmányos sztrájkjogának érvényesülését, összhangban a nemzetközi munkaügyi normákkal és az európai gyakorlattal.

A Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója jelezte: kész stratégiai partnerként részt venni minden olyan szakmai egyeztetésben és jogalkotási folyamatban, amely a magyar közlekedési ágazat jövőjét érinti. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a Kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között.

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