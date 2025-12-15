2p
Makró Energiapiac Gáz Megújuló energia Trend FM

Nem véletlen időzítik az új pályázatot a választások előtti időszakra

mfor.hu

A jövő év elején 100 milliárd forint keretösszeggel hirdet a kormány energiatárolók létesítését segítő lakossági pályázatot. A Trend FM hétfő reggeli műsorában az energiatárolási kérdések voltak napirenden.

A hazai napenergia-termelés óriási növekedésen ment keresztül az utóbbi egy évtizedben. Ennek köszönhetően a napsütéses órákban a hazai fogyasztásnál is több energiát tudunk előállítani, ami viszont már fejfájást okoz. A többlet ugyanis a villamosenergia-hálózat számára terhelést jelent, ráadásul a fel nem használt energia értékesítése is problémás, mert ilyenkor a tőzsdei árak sokszor negatívba fordulnak. Így tehát a megtermelt energia tárolása több szempontból is jó, mondta el a Trend FM Reggeli monitor című műsorában kollégánk, Király Béla.

Ez segít ugyanis csökkenteni az importot azokban az időszakokban, amikor az árak megugranak, nem kell fosszilis energiát égetni a kiegyenlítő energiát biztosító gázerőművekben, és a hálózat is kisebb terhelést kap.

Ráadásul az elmúlt időszakban a napelemes berendezések és az energiatároló egységek (akkumulátorok) is jóval olcsóbbak lettek, így az önrész sem lesz olyan megterhelő a pályázók számára.

Ezzel tehát – hosszútávon – nyer a költségvetés, hiszen a rezsitámogatásra fordított összeg csökkenhet, jól járnak a szolgáltatók, hiszen a rendszereik kisebb terhelést kapnak, és a nyertes pályázók is. Király Béla szerint így azok a korábbi lakossági beruházások, amelyek kiestek a szaldó elszámolásból, bizonyos szempontból kompenzációt kapnak.

Hasonló a helyzet az új belépőkkel, akikre már nem érvényes a szaldó elszámolás, hiszen számukra a beruházás megtérülését biztosíthatja a az akkumulátor támogatása. Ilyen típusú lakossági pályázatról már jó ideje szó volt, a kiírás időzítése révén tehát a szakmai célokon túl feltehetőleg politikai előnyöket is remélnek a döntéshozók.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb fegyvert talált Európa az oroszok ellen

Érkeznek a következő szankciók.

Bajban lehet Ursula von der Leyen: Orbán Viktor új szövetségesekre találhat

Komoly veszélyben a brüsszeli terv, váratlan helyekről is beálltak a kritizálók sorába.

Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Lesz-e végre gazdasági növekedés Magyarországon? Mekkora infláció és kamat várható? Alulértékeltek-e még a magyar részvények? Mennyi lesz a BUX-index? Hogyan hathat minderre a jövő évi választások eredménye? Erről is beszéltek a Concorde Értékpapír szakemberei hétfőn.

Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Ilyen árakon tankolhatjuk tele az autót az ünnepi roham előtt

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad holnaptól.

Óriási hitelfelvételre készül a kormány, az Államadósság Kezelő Központ reagált

Óriási hitelfelvételre készül a kormány, az Államadósság Kezelő Központ reagált

Az Államadósság Kezelő Központ a jövő évi finanszírozási tervvel kapcsolatos kérdéseinkre válaszolt.

Hat éve nem volt ilyen, most Varga Mihályék összehozzák

Várhatóan nem születik meglepetés, és a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén is változatlan szinten tartja az alapkamatot. Bár az inflációs ráta a jegybanki célsávon belülre csökkent, a lapunk által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy ez egy átmeneti állapot, ami a tavalyi magas bázisnak és az árrésstop hatásának köszönhető. Az erős és stabil forint szintén jelen van, a nemzetközi kamatkörnyezet pedig továbbra is biztosítja a kamatelőnyt. De mit várnak a szakemberek az Inflációs jelentéstől és a 2026-os évtől? Itt a decemberi Mfor Elemzői Konszenzus.

Lecsaptak az oroszok a Fekete-tengeren – globális válság lehet belőle

Újra célpont lesz az ukrán tengeri kereskedelem?

Aggódva figyelhet Nagy Márton a tervezőasztal mögül

Aggódva figyelhet Nagy Márton a tervezőasztal mögül

A magyar gazdaság szempontjából is izgalommal figyelhetjük, ami Németországban történik. A bő fél éve kancellárnak választott Friedrich Merz vezette kormánykoalíció alatt ugyanis a nyugdíjreform kapcsán megingott a talaj, ráadásul jövőre politikai földindulás jöhet az Európai Unió legerősebb tagállamában. Eközben a mentőövnek tekintett német fiskális ösztönző csomag pozitív hatásai jóval szerényebbek lehetnek, mint amilyenekre az év elején sokan számítottak.  

Figyelmeztetés érkezett: több milliárd forintot bukhatnak a SZÉP-kártyások

Figyelmeztetés érkezett: több milliárd forintot bukhatnak a SZÉP-kártyások

Sokan nem is tudják, hogy mennyi pénz van a számlájukon.

Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Nem lehet felhőtlen Orbán Viktorék öröme? – A hét ábrája

Inflációs adatokat tettek közzé, az európai összehasonlítás azonban így is árulkodó. 

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168