Nem véletlenül titkolták ezt a papírt Lázár Jánosék

A G7 szerezte meg a mohácsi Duna-híd megvalósíthatósági tanulmányát, amelyet a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) tavaly szeptember óta nem akar kiadni.

Nem véletlenül. A tanulmány szerint ugyanis 2026 és 2031 között, nettó 306 milliárd forintból megépülő hídon

naponta nagyjából 600 autó fog csak áthaladni.

Pontosabban fogalmazva: a 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmány változattól függően 2025-re 604-616 egységjárműves forgalommal számolt a mohácsi Duna-hídra.

„Ez döbbenetesen kevés, nagyjából egy bekötőútnak megfelelő szint”

- írja a G7, összevetésnek pedig azt kínálják, hogy az autóforgalom elől immár elzárt Lánchídon napi 5 ezer egységjármű halad keresztül buszok és taxik formájában.

A hidat ráadásul kétszer két sávosra tervezik megépíteni, miközben a megvalósíthatósági tanulmány még kétszer egy sávval számolt, és így jutott pozitív költség-haszon mérlegre.

Ráadásul a híd tervezett költségét 2015-ben még 27,4 milliárdra számolták, ez inflációval is csak 57,4 milliárdra jönne ki 2024-ben.