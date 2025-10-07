Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Autópályák, autóutak beruházás Lázár János

Nem véletlenül titkolták ezt a papírt Lázár Jánosék

mfor.hu

300 milliárdos beruházást kérdőjelez meg.

A G7 szerezte meg a mohácsi Duna-híd megvalósíthatósági tanulmányát, amelyet a Lázár János vezette  Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) tavaly szeptember óta nem akar kiadni.

Nem véletlenül. A tanulmány szerint ugyanis 2026 és 2031 között, nettó 306 milliárd forintból megépülő hídon 

naponta nagyjából 600 autó fog csak áthaladni.

Pontosabban fogalmazva: a 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmány változattól függően 2025-re 604-616 egységjárműves forgalommal számolt a mohácsi Duna-hídra.

„Ez döbbenetesen kevés, nagyjából egy bekötőútnak megfelelő szint”

- írja a G7, összevetésnek pedig azt kínálják, hogy az autóforgalom elől immár elzárt Lánchídon napi 5 ezer egységjármű halad keresztül buszok és taxik formájában.

A hidat ráadásul kétszer két sávosra tervezik megépíteni, miközben a megvalósíthatósági tanulmány még kétszer egy sávval számolt, és így jutott pozitív költség-haszon mérlegre.

Ráadásul a híd tervezett költségét 2015-ben még 27,4 milliárdra számolták, ez inflációval is csak 57,4 milliárdra jönne ki 2024-ben. 

Ehhez képest nyerte el a munkát a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt 295 milliárdért.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Baj van az Orbán-kormány egyik nagy ötletével?

Baj van az Orbán-kormány egyik nagy ötletével?

Sokan nem tudják fizetni a kedvezményes hitelt.

Lesz mit megmagyaráznia Nagy Mártonnak

Lesz mit megmagyaráznia Nagy Mártonnak

Az ipari termelés nemhogy kilábalt volna, hanem csak tovább zuhant augusztusban.

Belenyúl a kormány az Otthon Start feltételeibe

Belenyúl a kormány az Otthon Start feltételeibe

Több ponton is változnának a szabályok.

Kellemes meglepetés érheti a nyugdíjasokat

Kellemes meglepetésként értékelhetik az idősek, hogy október elejére havi szinten alig változott az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke. Emiatt elviselhető mértékűre csökkent az egy évre visszatekintő Mfor Nyugdíjas Árkosár-index is.

Térdre kényszerít egy egész iparágat a kormány – a végén megint a vásárlók fizetnek?

Munkatársunk a TrendFM műsorának vendége volt – a nyomdaipar segélykiáltása és az élelmiszerinflációs folyamatok is szóba kerültek.

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Vihar előtti csendről árulkodnak a legfrissebb kiskereskedelmi számok

Van olyan elemző, aki két számjegyú átlagbér-növekedésre számít a jövő évben, ami további lendületet adhat a fogyasztásnak. Abban minden elemző egyetért, hogy a valódi bővülés a következő hónapokban jöhet a kiskereskedelmi forgalomban. A ruha- és cipőboltokat már augusztusban megrohamoztuk, de hiába néznek ki jól a számok, nyáron kevesebbet tankoltunk, mint tavasszal.

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

Összeállt a védelmi ernyő, így néz ki az új magyar hadiipari holding

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írtak alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit – olvasható a közleményben.

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Nyakra-főre hozzuk be a régi használt autókat

Régen látott lendületben a használtautó-import.

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Soha rosszabb hétkezdést: olcsóbban tankolhatunk holnaptól

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken keddtől.

Orbán Viktor: tárgyalunk a KATA kiszélesítéséről

Orbán Viktor: tárgyalunk a kata kiszélesítéséről

Erről egy podcastban beszélt a miniszterelnök.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168