Nemcsak a technológiába, az emberekbe is be kell ruházni

A digitalizáció üteme soha nem látott sebességre kapcsolt. A vállalatok részéről ma már nem az a kérdés, hogy bevezessék-e a modern informatikai eszközöket, hanem az, hogy a munkavállalók tudják-e hatékonyan használni ezeket. Hiába fektet a cég drága és fejlett digitális rendszerekbe, ha a csapat nincs felkészülve az új eszközök teljeskörű kihasználására, nemcsak az IT beruházás, de az értékes idő és erőforrás is kárba vész. Éppen ezért az általános digitális kompetencia fejlesztése ma már stratégiai kérdéssé vált azoknál a cégeknél, akik szeretnék megtartani pozíciójukat, vagy előnybe kívánnak kerülni a versenytársakkal szemben – olvasható az iSolutions lapunknak küldött közleményében.

“Az iSolutions által fejlesztett IS akadémia egy Magyarországon egyedülálló e-learning platform, amely kifejezetten a Google Workspace üzleti felhasználására épül, és segít a cégeknek abban, hogy munkatársaik megismerjék és kihasználják a felhőben rejlő lehetőségeket. Elkötelezett Google Cloud partnerként az a célunk, hogy hazánkban is egyre több vállalkozás tegyen szert extra üzleti előnyre a Workspace hatékony használatával” – nyilatkozta Kosztolánczy Balázs a felhőmegoldásokkal foglalkozó iSolutions Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

A legjobb befektetés

2025-ben már nem kérdés, hogy a fejlett digitális kompetenciával rendelkező munkatársak jelentős versenyelőnyt biztosítanak a cégek számára. Egy jól képzett csapat akár 30-40 százalékkal hatékonyabban dolgozhat, ami közvetlen hatással van a vállalat eredményességére. A jelenlegi gazdasági környezetben a digitális készségek fejlesztése az egyik legköltséghatékonyabb befektetés, hiszen viszonylag alacsony ráfordítással érhető el hosszú távú teljesítménynövekedés anélkül, hogy új eszközökre vagy munkaerőbővítésre lenne szükség. Az e-learning bevezetése a vállalatok számára rugalmas megoldást jelent a munkatársak folyamatos fejlesztésére. Az online képzések lehetővé teszik, hogy a dolgozók saját tempójukban tanuljanak, minimalizálva a munkaidő-kiesést. Emellett az e-learning segíti az új belépők gyorsabb integrációját, csökkenti a betanítási időt, és egységes színvonalú oktatást biztosít a teljes szervezet számára.

„A legtöbb irodai dolgozó napi szinten használja a privát Gmailt, és a többség úgy gondolja, jól ismeri a rendszert, pedig a Google Workspace jóval összetettebb és többet tud. A képzések során a felhasználók számára is rendre kiderül, mennyi olyan funkció van, ami megkönnyíti a munkájukat, és eddig nem is ismerték. Ezért fektetünk kiemelt hangsúlyt a célzott, üzleti fókuszú oktatásra”

- fejtette ki Kosztolánczy Balázs üzletfejlesztési szakértő.

A vállalati kultúra meghatározó szerepet játszik

Egy jó rendszergazda szolgáltató feladata, hogy olyan megoldásokat kínáljon, amelyek valóban megfelelnek a cég egyedi igényeinek és kultúrájának. Az onboarding folyamatok gyakran elakadnak, amikor olyan technológiai megoldásokat próbálnak bevezetni, amelyek nem illeszkednek a vállalat működéséhez. Ennek leggyakrabban az az oka, hogy a munkatársak nehezen fogadják el az új megoldásokat, ha az nem kényelmes számukra. A jó IT szolgáltató tehát nem csupán az üzleti célokat és a vállalati struktúrát tartja szem előtt, hanem mélyebben is megismeri a cég napi működését és a munkatársak feladatköreit. Ennek köszönhetően olyan személyre szabott, könnyen integrálható megoldásokat kínál, amelyek hosszú távon valódi hasznot hoznak a cégnek.

Kapcsolódó cikk A jövő digitális munkásai: az AI Agentek szerepe az üzleti életben A mesterséges intelligencia fejlődése új korszakot nyitott az üzleti világban, ahol az AI Agentek egyre nagyobb szerepet kapnak.

“Az IS Akadémia e-learning platform egy közel másfél éven át tartó fejlesztés eredménye, amit a hosszú évek során több mint 100 ügyfélnél végzett onboarding tapasztalataink mentén raktunk össze. A képzés egyik legnagyobb előnye, hogy a keretrendszere lehetővé teszi, hogy a vállalat igényeihez igazított tananyagokat kínáljon, így összhangban van a cég által használt rendszerrel. Ha új megoldást vezetnek be a cégnél, akkor a képzéshez további modulok vagy akár egyedi onboarding anyagok is könnyedén hozzáadhatók” – magyarázta Tarnavölgyi Gábor az iSolutions onboarding szakértője, az IS akadémia vezető-fejlesztője.

Fel kell készíteni a munkatársakat az MI-re

Az MI ma már a sci-fi világából a mindennapi üzleti életbe lépett, de nagyon fontos, hogy a cégek megfelelő módon alkalmazzák. Manapság szinte minden irodai dolgozó találkozik valamilyen formában az MI-vel, de meglepően kevesen tudják kihasználni annak valódi potenciálját. A szakértő szerint bár egyre több online kurzus érhető el az MI alapjainak elsajátítására, csak kevés olyan képzés létezik, amely az üzleti problémákra összpontosít. A választás nehézségeit tovább súlyosbítja, hogy a cégek számára nagy kihívást jelent a több ezer mesterséges intelligencia szoftver közül megtalálni a számukra legmegfelelőbbet.

Kapcsolódó cikk A mesterséges intelligencia térnyerése a biztosítás jövője? A Brokerslink világszervezet szakemberei Magyarországon találkoztak a Hungarikum Alkusz szervezésében.

“Jó hír a Google Workspace-t használó vállalatoknak, hogy március óta a magyar nyelvű Google Gemini automatikusan beépült a Workspace szolgáltatásába, így az alapértelmezett módon elérhető a céges felhőben. Azonban az MI hatékony bevezetése a cégeknél az összetett funkciók miatt minden esetben egyedi megoldást igényel. Az IS Akadémia következő kurzusa a terveink szerint a Google Gemini üzleti használatát fogja részletesen bemutatni, így segítve a magyar vállalkozások munkáját” – árulta el Kosztolánczy Balázs.

Közös érdek

A jó IT szolgáltató felismeri, hogy az ő érdeke is, hogy a felhasználók digitális kompetenciái fejlődjenek, mivel ez csökkenti a rendszerkarbantartó és helpdesk feladatokat. Ha a munkavállalók magabiztosabban használják az IT rendszereket, kevesebb segítségre van szükségük, és nyitottabbak lesznek az új technológiai megoldásokra is. Ezáltal könnyebb lesz új eszközöket és rendszereket bevezetni a vállalatnál.

“Némelyik rendszergazda szándékosan nem osztja meg a tudását, mert úgy gondolja ezzel biztosítja a saját szükségességét. Mi más szemléletet vallunk, azt szeretnénk, hogy ügyfeleink minél felkészültebbek legyenek, hiszen csak így érhető el a zökkenőmentes együttműködés, a közös fejlődés és siker”

- fejtette ki Kosztolánczy Balázs az iSolutions Informatikai Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.