Nemcsak Matolcsy György körének, hanem a NER nagyágyúinak is jutott az MNB-s pénzekből

Ebből is látszik, hogy nemcsak a Matolcsy família baráti és üzleti köre kapott szerződéseket a jegybank cégeitől. Mindenesetre az ÁSZ feljelentést tett vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt. A Nemzeti Nyomozó Iroda pedig megkezdte a munkát.

A társaság a Prohuman cégcsoport tagja, amely az egyik legnagyobb hazai munkaerőkölcsönző cég és a kormány stratégiai partnere. Egyik tulajdonosa Zakor Sándor, aki az MTK focicsapatát is birtokolja.

A Neumann János Egyetem Alapítványa „jelentős kárt” okozva fektette be a közpénzt az MNB alapítványának pénzét kezelő cégbe – állítja a jelentés.

Az MNB-EduLab Kft. szerződéseit átnézve az látszik, hogy a Civil Rendszertechnika Kft. 2022-ben és 2023-ban még Civil Erando Rendszertechnika Kft. néven több informatikai megállapodást is kötött a Pénzmúzeum üzemeltetőjével. A sikeres társaság tulajdonosa a Civil Zrt., ahol szintén Tasnádi László az ügyvezető.

A Pénzmúzeum üzemeltetője az MNB-EduLab Nonprofit Kft., amely a jegybank leányvállalata. Az Átlátszó 2024 ájusában írta meg, hogy az MNB-EduLab Kft. közbeszerzést írt ki a Pénzmúzeum IT- és audiovizuális rendszerének bővítésére és üzemeltetésére. A nettó 798,9 millió forintos megbízást az A.B.Y.11 Kft. nyerte el. A munka többek között mintegy 40 négyzetméternyi LED-fal üzemeltetésére, valamint különféle hardverekre és szoftverekre terjedt ki. A cég végső tulajdonosa ekkor még Tasnádi László volt, aki korábban Pintér Sándor belügyminiszter államtitkáraként dolgozott, és ügynöki múltja is ismert. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése viszont erre az időszakra már nem terjedt ki.

„A munkaterületet 2020 április elején vette át a magyar magasépítő cég. A teljes projekt keretén belül megvalósult a Postapalota rekonstrukciója, ami magában foglalta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére létrehozott irodaházat, a Pénzmúzeum és a hozzá kapcsolódó területek (Bástya felújítás, Turista pihenő) kialakítását, továbbá az épület körüli tereprendezéseket, kertészeti munkákat. Mindemellett a Market feladatai közé tartozott a Postapalota mellett található, a II. és a XII. kerületét összekötő, akadálymentes gyalogos és biciklis átjáró megépítése is, amelyet 2020. december elején adtak át”

Ebben semmi új nincs, mert a független sajtó a milliárdos ingatlanügyekről, Matolcsy György jegybankelnök Matolcsy Ádám nevű fiának és baráti körének gazdagodásáról folyamatosan beszámolt. Az ÁSZ által kiemelt Raw cégcsoport Somlai Bálint tulajdona, a fiatal üzletember pedig onnan ismert, hogy Matolcsy Ádám barátja. A számvevőszéki jelentésből ugyanakkor nem derül ki, hogy például a Pénzmúzeum beruházásai, beszerzései körül nemcsak a Matolcsy família baráti és üzleti köre bukkant fel a véletlennél gyakrabban, hanem a NER egyéb csatolt részei is.

Az Állami Számvevőszék jelentése kifejezetten Matolcsy György családi és üzleti körére fókuszál, pedig más szereplők is felbukkantak a jegybanki beruházások és beszerzések körül.

