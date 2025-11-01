7p

Nemcsak nézett, hanem evett is már Munkácsyt?

Elek Lenke
Party service régen is létezett, csak nem így hívták. Hiszen valaki – valakik – sütöttek-főztek a Kiváló Dolgozó cím átadása utáni koccintásra, érkeztek több napra politikusok, akiket etetni-itatni kellett, ötven éve is jöttek több napra vendégségbe tudományos és kulturális delegációk. Ma egy-egy szakmai rendezvény sikerének kulcskérdése a party service, amely több mint egyszerű – vagy akár kifinomult – vendéglátás. Az új követelmények sokkal összetettebbé tették e műfajt. Az ágazat egyik kiemelkedő hazai szereplőjével, a Budapest Party Service tulajdonos-igazgatójával, Semsei Rudolffal a friss trendekről beszélgettünk.

Melyek ma a legdivatosabb helyszínek?

Manapság egyre többen keresik a modernebb építésű, letisztult hangulatú terek kínálta könnyedséget. A vendégek és a szervezők is szívesebben engedik el magukat az olyan helyszíneken, amelyek fiatalosabb, lazább atmoszférát sugároznak – legyen szó indusztriális stílusú, karakteres épületekről vagy épp teljesen egyszerű, fehér belső terekről. Ezek a modern terek szabadságot adnak a dekoráció és a kreatív rendezvénykoncepciók megvalósításában, így nem véletlen, hogy egyre nagyobb a kereslet irántuk. Ugyanakkor az elegancia továbbra is örök érték: a klasszikus, monumentális rendezvényhelyszínek mit sem veszítettek a népszerűségükből.

Olyan szempontok is szerepet játszanak ma a döntésben, mint a fenntarthatóság…

Megrendelőink körében egyaránt népszerű a Szépművészeti Múzeum, a Pesti Vigadó, a Festetics Palota vagy éppen a Daalarna Garden. Utóbbi a fenntartható luxus élményét kínálja, és nemcsak gasztronómiai, hanem építészeti szempontból is. Építésekor alapvető szempont volt az újrahasznosítás és a „greenology”, vagyis a zöld szemlélet érvényesítése. Az épületegyüttesben a „valami új” mellett a „valami régi” is hangsúlyos szerepet kapott: a fa és öntöttvas elemek például egy régi, elbontott műemlék épületből származnak. Tíz évvel ezelőtt egy ilyen jellegű koncepciót még aligha kerestek volna a megrendelők – ma viszont egyre több üzleti partner számára fontos, hogy a választott helyszín is tükrözze a környezettudatos értékeket.

Elég-e a fine dining vagy kell valami plusz is?

Természetesen a klasszikus elegancia ikonikus tereire, mint például a Szépművészeti Múzeum, ma is kiugró a kereslet. Egy-egy különleges kiállítás idején ezek a helyszínek különösen izgalmas atmoszférát kínálnak, amit egyedi, tematikus menüsorokkal emelünk ki. Az idei év elején például a Munkácsy-kiállítás alkalmából a 19. századi magyar konyha ízei találkoztak egyik partnerünk rendezvényén a francia elegancia gasztronómiai remekeivel – ezzel idézve fel Munkácsy párizsi éveinek hangulatát. A desszert pedig igazi különlegesség volt: olyan macaronokat kínáltunk, amelyen egy-egy Munkácsy-festmény részlete jelent meg.

De ott van például a Millenáris épületegyüttese, ahol szintén számos rendezvénytípus megél, a konferenciától a gálavacsoráig. A Nemzeti Táncszínház épületében pedig a modern belső térélmény találkozhat egy színpadi előadással és az ahhoz illő cateringgel.

Egyre több partnerünk számára fontos, hogy a felszolgált fogásokhoz az alapanyagok lokális beszerzésből, kistermelőktől származzanak, ezzel is csökkentve a rendezvény ökológiai lábnyomát, és szem előtt tartva a fenntarthatóságot és a szezonalitást. Mi közel harminc hazai kistermelővel működünk együtt. Kiemelném a Magyar Élelmiszerbankkal folytatott kooperációnkat, amely új szintre emelte a hazai melegétel-mentést. A Budapest Party Service Magyarországon elsőként vezette be a rendezvényein az ételmentés gyakorlati megvalósítását, és mára több mint 60 ezer adag meleg étel jutott el hajléktalanszállókra, civil szervezetekhez és más szociális intézményekhez.

A rafinált fine dining mellett a résztvevőt szórakoztatni is kell…

A különleges programok és játékok is hozzájárulnak a hangulathoz, például kaszinós jellegű vakkóstolást kínálunk italokból, egy sommelier játékmester közreműködésével, más látványos és interaktív elemekkel vegyítve. Egy speciality kávésarok, vagy tematikus kóstoló szintén szórakoztató kísérőprogramja lehet a rendezvénynek. A lényeg, hogy a szép design és a magas szintű gasztronómia mellett a vendégek aktív résztvevői lehessenek az eseménynek.

Kulcskérdés a kiválasztott helyszín megközelítése. A Belvárosban nehezen lehet parkolni, viszont nem gond hazamenni. Ha vidéken tartják a rendezvényt, van parkolóhely, de a sofőr nem koccinthat. Viszont a késő estig tartó program miatt ott kell aludni.

A helyszín kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont mindig az, hogy mi a rendezvény elsődleges célja. Ha a kötetlen, vidám, baráti hangulat minél gyorsabb elérése, akkor a Belváros a győztes. Ezzel szemben egy fontos workshop megtartása esetén, ahol a részvétel jellemzően napközben történik, érdemes a Belvárostól távolabb eső helyszínt választani. Ilyen az ÖbölHáz Rendezvényközpont a Kopaszi-gáton,

Melyek voltak mostanában a legkülönlegesebb óhajok?

Évente közel 700 üzleti és privát rendezvényen, csaknem 140 ezer vendéget fogadunk. Kiemelkedők a sportesemények: már most zajlanak az előkészületek a 2026. májusi labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek Budapest ad majd otthont. A fővárosba rengeteg profi csapat és szurkoló érkezik, ezért a szállodáknak, rendezvényhelyszíneknek és catering-szolgáltatóknak időben fel kell készülniük.

Ehhez hasonló tapasztalatot szereztünk a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság (vb) idején, amikor az atlétikai csarnoktól karnyújtásnyira található ÖbölHáz Rendezvényközpontban alakította ki az Adidas a verseny idejére a központját. A világmárka vezetői rögtön meglátták a fantáziát a helyszínben, amelynek minden szegletét a saját egyedi arculatukra formálták. A szervezés egy évvel, a kivitelezés pedig egy héttel a világbajnokság előtt kezdődött, számos személyes találkozóval, online bejárással és videókonferenciával.

A vb központjában a versenyek alatt naponta 60-120 ember fordult meg: aranyérmes atléták, családtagjaik, az Adidas munkatársai, üzletkötők, menedzserek, újságírók és filmstábok egyaránt jelen voltak, hogy szurkoljanak, ünnepeljenek, vagy éppen fontos szponzorációs szerződéseket kössenek. Olyan igényekkel érkeztek, mint például egy raktár a több kamionnyi sportruházat és kiegészítő számára, valamint két szoba, az egyikben speciális masszázst nyújtottak a sportolóknak, a másikban pedig a lábméretükhöz igazították a legjobban passzoló Adidas cipőt.

Mekkora ma az egy főre jutó átlagos költségkeret?

A rendezvények költségkerete nyilvánvalóan nagyban függ az esemény jellegétől és a helyszíntől, átlagosan egy főre számítva ez 25-30 ezer forint. Természetesen a határ a csillagos ég.

A marketing talán még sosem volt olyan fontos, mint ma.

A nívó, a profizmus szájról szájra terjed, akár a belföldi, akár a külföldi megrendelők körében. De online felületeinken nagy büszkeséggel osztjuk meg azokat a híreket is, amelyek valamilyen szakmai elismerésről szólnak. Ilyen volt idén például a Flash Award by MaReSz szakmai megmérettetés, ahol elnyertük Az Év Catering Szolgáltatása díjat a Bor & Business – Exkluzív este a Budai Várban című rendezvényünkkel. 

