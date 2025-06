Nemcsak termelik, tárolják is a napenergiát állami támogatásból

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A Jedlik Ányos Energetikai Programban hamarosan érkezik az újabb támogatási lehetőség gazdasági társaságok számára. A családok a Vidéki otthonfelújítási programban kaphatnak állami hozzájárulást napelem és akár tároló telepítéséhez is – írták.

A kormány a vállalkozásokat is segíti az energiatárolási képességek kiépítésében – közölték. Két korábbi program már csaknem 100 milliárd forinttal ösztönözte a céges beruházásokat – számoltak be.

Az összesen 62 megawatt teljesítményű naperőművek mellett száz megawattóra kapacitású energiatárolókat telepítettek a lezárt fejlesztésekben – írták. A nyertes családok nemcsak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöldenergiát. Így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve számláikat – tájékoztattak.

