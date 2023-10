Német fegyverekkel harcolhatnak télen az ukránok

Németország terjedelmes "téli fegyvercsomagot" küld Ukrajnának, ebben légvédelmi eszközök, páncélosok és lőszerek lesznek, hogy katonai téren átsegítsék a télen a kijevi vezetést - közölte kedden a német védelmi minisztérium. A szállítmány tartalmazza a már múlt héten ígért - amerikai gyártmányú - második Patriot-üteget egy tűzvezetési ponttal, radarállomással, nyolc indítóberendezéssel, valamint több mint 60 irányítható rakétával. Ezen felül Berlin a már meglévők mellé további Iris-T típusú német légvédelmi rakétarendszereket is küld: egy közepes, illetve egy rövid hatótávolságú változatot. A csomag részét képezi három további német gyártmányú Gepard önjáró légvédelmi löveg. A csomag légvédelmi része mintegy egymilliárd euró (388 milliárd forint). Németország emellett több mint 20 millió euró (7,7 milliárd forint) értékű támogatást készül küldeni az ukrán különleges erők megsegítésére. Ez járműveket, fegyvereket és személyes felszerelést tartalmaznak. A tájékoztatás szerint 155 milliméteres tüzérségi lövedékekből is küldenek, valamint a következő hetekben 10 darab Leopard 1A5 harckocsi, 15 páncélozott szállító- és 20 szanitécjármű is érkezik Ukrajnába.