Németország a sor végén: így változott a GDP az uniós tagállamokban

Az euróövezet gazdasága 0,2 százalékkal nőtt a tavalyi utolsó negyedévben a harmadik negyedévhez képest – írja az MTI az Eurostat adataira hivatkozva. A korábban ismertetett előzetes adat nagyobb, 0,3 százalékos növekedésről szólt.

Éves szinten az euróövezet GDP-je 1,2 százalékkal nőtt a negyedik negyedévben.

Az euróövezetben a fogyasztói kiadások 0,4 százalékkal, nőttek a negyedik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A kivitel 0,4 százalékkal, a behozatal pedig 0,2 százalékkal csökkent.

Az Európai Unió gazdasága szintén 0,2 százalékkal nőtt a harmadik negyedévhez képest, amikor 0,4 százalékos bővülést mértek. Éves szinten a növekedés a harmadik negyedévi 1,7 százalékról 1,4 százalékra lassult.

A legmagasabb negyedéves GDP-növekedést Máltán volt 2,1 százalékkal, Litvániában 1,7 százalékkal, illetve Horvátországban és Cipruson, egyaránt 1,4 százalékkal. A GDP 3,8 százalékkal csökkent Írországban, 1,9 százalékkal Romániában és 0,1 százalékkal Észtországban és Luxemburgban.

Az Eurostat adatai szerint az euróövezetben a GDP 1,4 százalékkal nőtt tavaly a 2024. évi 0,9 százalék után, míg az EU egészében a gazdasági növekedés 1,1 százalékról 1,5 százalékra gyorsult.

A GDP minden uniós országban nőtt tavaly az előző évhez képest.

A legnagyobb növekedés Írországban volt 12,3 százalékkal és Máltán 4 százalékkal. A legkisebb növekedést Németországban és Finnországban jegyezték föl, egyaránt 0,2 százalékosat.