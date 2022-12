Nemhogy kivezetné, még meg is hosszabbítja a kormány az üzemanyagár-sapkát? Klasszis podcast

Érdekes időpontban került sor a hazai makrogazdasági elemzőkkel folytatott beszélgetés-sorozatunk legújabb adására, amelyben Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője volt a vendégünk. Egy-két órával azelőtt ugyanis, hogy az Európai Bizottság ismertette a hetek, sőt hónapok óta várt állásfoglalását, miszerint ugyan a brüsszeli testület jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet, a 7,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrás befagyasztását indítványozza.

Kapcsolódó cikk 2023-ra hozzáférhetünk minden uniós pénzhez? Itt vannak a legfontosabb kormányzati bejelentések, percről percre Szerda délután Kormányinfó tartanakó a Karmelita kolostorban, a téma adott, hiszen az EU jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet.

Persze így is érdemes meghallgatni a beszélgetést, hiszen számos kérdés még tisztázatlan. Mindenekelőtt az, mikor juthatunk hozzá a pénzhez. Most annyi látszik bizonyosnak, hogy egyrészt 2023 közepe előtt nem érkezhet uniós forrás, másrészt a befagyasztott keret feloldására akkor kerülhet sor, ha Magyarország a 27 feltétel mindegyikét teljesíti.

De vajon mi lehet a következménye annak, hogy a legjobb esetben is legalább fél éves csúszással kapjuk meg az uniós forrásokat? Mekkora hiányt okozhat az állami költségvetésben – még ha átmenetit is –, hogy a kormány az uniós pályázatok nyerteseinek előre kifizeti a pénzeket, annak érdekében, hogy elinduljanak a fejlesztések, beruházások? S emiatt mennyivel nőhet az államadósság, s azt hogyan finanszírozza majd az Orbán-kabinet? Ezeket a kérdéseket is körüljártuk Suppan Gergellyel.

No meg azt, hogy a magas importenergia-számla miatt a folyó fizetési mérleg finanszírozása szempontjából sem mindegy, mikor érkeznek be az uniós pénzek. Mindenesetre, ha idén már nem is, jövő év első negyedévében szó lehet újabb devizakötvény-kibocsátásról – vélte a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Kapcsolódó cikk Megint jönnek a pandakötvények - Varga Mihály bejelentést tett A pénzügyminiszter a Facebook oldalán újságolta el a hírt.

Aki egyúttal elismerte, most még nem lehet megmondani, mikor tetőzhet a 21,1 százalékos éves értékével októberben már így is 26 éves csúcsra ugrott infláció. A legnagyobb bizonytalansági tényezőt az jelenti, hogy mi lesz az üzemanyagár-sapkával. Ha azt kivezetnék, akkor az Suppan Gergely szerint 2,5 százalékponttal dobhatná meg a fogyasztóiár-indexet. Ezért nem tartja kizártnak, hogy a kormány nem azonnal emeli meg a hazai forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárműveket üzemeltető magánszemélyek számára most biztosított 480 forintos árat a jelenleg körülbelül 35-40 százalékkal magasabb piaci szintre. Sőt, a várható inflációs hatás miatt még az is benne van a pakliban, hogy december 31. után ismét meghosszabbodik az üzemanyagár-stop.

Kapcsolódó cikk Benzinárstop: itt a vége, fuss el véle? Január elsejétől a kormány csak bizonyos feltételekkel tudja fenntartani a hazai forgalmi rendszámú gépjárműveket üzemeltető magánszemélyek számára a 480 forintos árat.

S mi lesz a forinttal? Az valószínűnek tűnik, hogy amennyiben az uniós források ügye pozitív irányban dől el, az erősítheti a hazai fizetőeszközt. Mint ahogy az is, ha a gázárak csökkenni fognak – bár per pillanat ennek épp az ellenkezője figyelhető meg: noha az irányadó tőzsdei jegyzés az augusztusi közel 350 eurós megawattóráról novemberben már a 100 eurós szint alá is benézett, most megint 150 euró körül cserél gazdát.

Kapcsolódó cikk Közeleg a tél: megugrott a gáz tőzsdei ára Az energiahordozó ára kedd estére emelkedett nagyot, és ez kitart szerda reggel is.

Az infláció kapcsán arról is szó esett, hogy optimista forgatókönyv esetén 2023 végén már láthatunk egyszámjegyű fogyasztóiár-indexet. Márpedig ha így lesz, akkor jól jár az, aki most vesz a 11,75 százalékos éves kamatozású inflációkövető államkötvényből, a Prémium Magyar Állampapírból, hiszen ez esetben akár több százalékpontos pozitív reálkamatra tehet szert.

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

A beszélgetést november 30-án, szerdán, még az Európai Bizottság bejelentése előtt rögzítettük.

Hogyan hallgassunk podcastet?

A podcastet a fenti lejátszóval az mfor.hu és a privatbankar.hu oldalán is meghallgathatja.

Az optimális podcast-élményhez a podkaszt.hu korábbi leírását idézzük.

A podkaszt lételeme hogy nem kell helyhez kötve hallgatni. Ezért legjobb élményt a eszközökön nyújtják, legyen az akár telefon, akár tablet. Ebből kifolyólag az ezen eszközökre írt programok is nyújtják a legtöbb szolgáltatást. Például:

- Saját kereshető adatbázis

- Lassított / gyorsított lejátszási sebesség

- Könyvjelzők, fejezetek

- Adásnaplók megjelenítése

Ezeket szinte az összes nagyobb lejátszó tudja, de attól függően hogy milyen eszközön szeretnéd hallgatni, itt találhatsz párat induláshoz >>

Ezekben a lejátszókban megtalál minket Klasszis podcast néven! Május 10-étől kéthetente új adásainkkal is találkozhat ezeken a linkeken. Addig is:

A műsor oldala az Anchor FM-en >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

Podcastünk az Apple Podcasts-en >>

A podcast RSS feedje itt található >>