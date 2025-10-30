1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

2025. november 4., Budapest

Makró árrésstop Élelmiszeripar, agrárium Kiskereskedelem

Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

mfor.hu

A gyümölcsök, zöldségek mellett húsok, sajtok is megkapják az árrésstopos címkét.

Tizennégy új élelmiszertípussal bővül az árrésstop december 1-től – értesült a Világgazdaság. Az év utolsó hónapjában húsok, sajtok, gyümölcsök és zöldségek is megkapják az árrésstopos címkét.

Decembertől a következő termékeket vonja be a kormány:

  • marha fehér-pecsenye
  • marhafelsál
  • sertésmájas, sertésmájkrém
  • félkemény sajt
  • sajtkrém, kenhetősajt
  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejeskáposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány február 28-ig meghosszabbította az árrésstopot. Ez alapján tehát a fenti termékekre legalább három hónapig vonatkozik az intézkedés.

