Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

Tizennégy új élelmiszertípussal bővül az árrésstop december 1-től – értesült a Világgazdaság. Az év utolsó hónapjában húsok, sajtok, gyümölcsök és zöldségek is megkapják az árrésstopos címkét.
Decembertől a következő termékeket vonja be a kormány:
- marha fehér-pecsenye
- marhafelsál
- sertésmájas, sertésmájkrém
- félkemény sajt
- sajtkrém, kenhetősajt
- alma
- körte
- szilva
- szőlő
- fejeskáposzta
- paradicsom
- vöröshagyma
- zöldpaprika
- bébiétel.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány február 28-ig meghosszabbította az árrésstopot. Ez alapján tehát a fenti termékekre legalább három hónapig vonatkozik az intézkedés.