Nemsokára az alma és a körte árrését is össze lehet hasonlítani

Tizennégy új élelmiszertípussal bővül az árrésstop december 1-től – értesült a Világgazdaság. Az év utolsó hónapjában húsok, sajtok, gyümölcsök és zöldségek is megkapják az árrésstopos címkét.

Decembertől a következő termékeket vonja be a kormány:

marha fehér-pecsenye

marhafelsál

sertésmájas, sertésmájkrém

félkemény sajt

sajtkrém, kenhetősajt

alma

körte

szilva

szőlő

fejeskáposzta

paradicsom

vöröshagyma

zöldpaprika

bébiétel.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány február 28-ig meghosszabbította az árrésstopot. Ez alapján tehát a fenti termékekre legalább három hónapig vonatkozik az intézkedés.