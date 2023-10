Nemsokára budapesti buszokat is vezetnek majd ázsiai vendégmunkások

A Népszava cikkében olvashatunk arról, hogy a fővárosban menetrend szerint közlekedő buszok egyharmadát, nagyjából 450 buszt (köztük például a reptéri 100E gyorsjáratot is) üzemeltető ArrivaBus Kft. novembertől indonéz és fülöp-szigeteki sofőröket állítana munkába Budapesten.

Végül is mindegy, hogy ki ül a volán mögött, ha a busz menetrend szerint közlekedik? Fotó: MTI

Az értesülést Nemes Gábor, a BKV igazgatóságának tagja is megerősítette a lapnak, hozzátéve hogy kérdések merültek fel a járművezetői engedélyek (honosítják vagy a itt szereznek jogosítványt), illetve az utasokkal való kommunikáció (különösen az első ajtós felszállás esetén) kapcsán is.

Az ArrivaBus egy munkaerő-kölcsönző cégen keresztül foglalkoztatná, képzésük már zajlik, illetve angolul beszélő diszpécsereket is felvenne melléjük. A fővárosi tömegközlekedésben jelentős a munkaerőhiány, nagyjából 100-150 sofőr hiányzik a rendszerből, és miután a kormány hiányszakmának minősítette a járművezetői szakmát, megnyílt a lehetőség külföldi vendégmunkások alkalmazására is.

„A nemzetközi Arriva Csoport más országokban már dolgozik külföldi munkavállalókkal, ezeket a tapasztalatokat is felhasználják. Az ArrivaBus kötelékében már most is dolgoznak külföldi munkavállalók, az autóbusz-vezetők körülbelül 5 százaléka közülük kerül ki. Rájuk pontosan úgy számíthatnak a budapesti utasok, mint bármely más járművezető kollégára”