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Makró A költségvetés helyzete beruházás GDP Infláció Kapitány István Kármán András Varga Mihály Magyar Nemzeti Bank (MNB) OECD

Nemzetközi szervezet árulta el, hogy szerinte meddig maradnak az árstopok idehaza

mfor.hu

A magyar GDP növekedése 2026-ban várhatóan 1,6 százalék, 2027-ben pedig 2 százalék lesz – áll a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss elemzésében.

Az OECD globális világgazdasági előrejelzésében Magyarországgal is külön foglalkozik. A szervezet szerint a GDP 2026-ban 1,6 százalékkal, 2027-ben pedig 2 százalékkal nőhet. Az infláció 2026 végén ismét 5 százalék fölé emelkedhet, majd 2027 negyedik negyedévére 1,7 százalékra csökkenhet, elsősorban az energiaárak ingadozása miatt.

Az OECD várakozásai a főbb magyar gazdasági mutatókat illetően
Az OECD várakozásai a főbb magyar gazdasági mutatókat illetően
Fotó: OECD

A növekedési előrejelzések az idei évre vonatkozóan egybevágnak a hazai elemzők várakozásaival, a jövő évet viszont az OECD pesszimistábban ítéli meg. Erről itt írtunk:

Monetáris politika

A bizonytalan gazdasági környezet és a magasabb energiaárak miatt az OECD szerint a jegybank 2026-ban változatlanul hagyhatja az alapkamatot, majd 2027-ben ismét kamatcsökkentésbe kezdhet. Ez némiképp ellentmond a hazai elemzők várakozásának, akik közül többen júniusban már áraznak egy kamatcsökkentést.

Gyenge gazdasági aktivitás

A GDP 2025-ben 0,5 százalékkal nőtt. A beruházások 2,8 százalékkal csökkentek az alacsony üzleti bizalom, a gyenge kapacitáskihasználtság és a kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt. A növekedés fő motorja a lakossági fogyasztás volt, amelyet az erőteljes reálbér-növekedés és a javuló fogyasztói bizalom támogatott.

Az infláció 2026 áprilisára 2 százalékra mérséklődött az egy évvel korábbi 4,2 százalékról, ugyanakkor az élelmiszer- és energiaárak nélküli maginfláció (OECD-definíció szerint) nem csökkent 3,4 százalék alá. A gazdasági növekedés gyengesége ellenére a munkanélküliségi ráta csak mérsékelten, 4,4 százalékra emelkedett 2026 márciusára.

Energiaár-sokk

Magyarország nyersolaj-szükségletének több mint 80 százalékát, földgázfogyasztásának pedig több mint 70 százalékát importból fedezi, ami sérülékennyé teszi az országot az energiaellátási sokkokkal szemben.

A szabályozott villamosenergia- és földgázárak, valamint az üzemanyagokra vonatkozó árstopok jelenleg védik a háztartásokat az energiaár-sokktól, ugyanakkor a hatályos jogszabályok szerint az üzemanyag árstopokat 2026 közepére fokozatosan kivezethetik.

Emiatt a lakossági fogyasztás növekedése 2026 második felében átmenetileg lassulhat, majd 2027-ben a reáljövedelmek emelkedésének köszönhetően ismét gyorsulhat.

Költségvetés

A 2026. áprilisi országgyűlési választásokat követően újabb költségvetési kiigazító intézkedések hiányában a költségvetési hiány a GDP 4,7 százalékáról 6,1 százalékra emelkedhet 2026-ban, majd 2027-ben 5,4 százalékra mérséklődhet. Az Európai Bizottság ennél némiképp pesszimistább, amiről itt olvashatnak:

A hiány növekedésében szerepet játszanak az SZJA-csökkentések és az egyszeri közszférabeli bérprémiumok. Ugyanakkor az állami beruházások és az adósságszolgálati költségek GDP-arányos csökkenése részben ellensúlyozza ezt. A maastrichti államadósság-ráta a GDP 74,6 százalékáról 75,9 százalékra emelkedhet 2027-re.

Beruházások

A beruházások 2026-ban mérsékelten, 2027-ben pedig gyorsabb ütemben növekedhetnek. Az exportot 2026-ban még visszafoghatja a gyenge külső kereslet, de 2027-ben élénkülés várható.

Egy vártnál súlyosabb energiaár-sokk az üzemanyag árstopok meghosszabbítását eredményezheti, ami rövid távon támogathatná a fogyasztást és mérsékelhetné az inflációt, ugyanakkor jelentős terhet róna a költségvetésre.

Az EU-val folytatott tárgyalások előrelépése lehetővé teheti a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzáférést, ami javíthatja a befektetői bizalmat és a beruházási aktivitást. Az új ipari kapacitások szintén támogathatják az exportot, de az alacsony kapacitáskihasználtság miatt ezek teljes kihasználásához a külső kereslet jelentős élénkülésére lenne szükség.

Strukturális reformok kellenek

Az OECD a nyugdíjrendszer reformját is javasolja, például a jogosultsági feltételek szigorításával és bizonyos ellátások szintjének módosításával. Az öregedéssel összefüggő kiadások 2070-re meghaladhatják a GDP 5 százalékát, ami jelentős többletterhet jelenthet az államháztartás számára.

Az OECD szerint az energiaár-támogatások célzott szociális támogatásokkal történő felváltása csökkentené a költségvetés energiaár-kitettségét, ösztönözné az energiatakarékosságot és mérsékelné az energiaimport-függőséget.

Emellett az üzletalapítás költségeinek csökkentése, a csődeljárási rendszer fejlesztése és a korrupció elleni fellépés erősítése javíthatná a vállalkozási környezetet, fokozhatná a versenyt és növelhetné a termelékenységet, amely jelenleg elmarad az OECD-országok átlagától.

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