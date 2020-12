Népszava: Brüsszel nem adna átmeneti időt

Az egész régió egészségügye belerokkan a járványba az orvosexport miatt

A szomszédos országokat is sújtja az idehaza oly jól ismert probléma: a jobb fizetés és megélhetés miatt hosszú évek óta Nyugat-Európába költözik az egészségügyi dolgozók egy része, így tudásukkal most már a befogadó országokat segítik a koronavírus elleni harcban. Eközben az anyaországban óriási az orvoshiány, így iszonyatos többletterhelés jut mindenkire, pedig a pandémiás helyzet kezelése önmagában akkor is extra erőfeszítéseket kívánna tőlük, ha elégséges létszámban dolgoznának a kórházakban.